Θεσσαλονίκη: Έρχονται τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων!

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου οι «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πιο λαμπερή οινική εκδήλωση της χρονιάς, τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του επώνυμου ελληνικού οίνου, στο βάθος του χρόνου και στην εξέλιξή του, με το πνεύμα και τη χαρά της προσφοράς.

Στους χριστουγεννιάτικα στολισμένους χώρους του ξενοδοχείου Electra Palace, θα παρουσιαστούν για γευστική δοκιμή στο κοινό σπάνια, ιδιαίτερα και ακριβά κρασιά από 29 οινοποιεία-μέλη της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», συνοδευόμενα πάντα από εκλεκτά εδέσματα. Παλιές σοδειές, οίνοι σε διαφορετικά μεγέθη φιαλών, πειραματικές, ακυκλοφόρητες ή ιδιαίτερα περιορισμένης κυκλοφορίας ετικέτες -ακόμη και κάποιες που δεν διατίθενται στην αγορά- είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που θα έχει το κοινό την ευκαιρία να δοκιμάσει.

Ευχάριστες συζητήσεις, χαμόγελα, εορταστική μουσική, κεράσματα και εξαιρετικό ποιοτικό κρασί και αποστάγματα με θέα την χριστουγεννιάτικη Πλατεία Αριστοτέλους, είναι το αποτέλεσμα αυτής της έμπνευσης των «Οινοποιών Βορείου Ελλάδος», όπου όλα τα έσοδα των εισιτηρίων διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ίδρυμα που έχει επιλεγεί από την Ένωση Οινοποιών για την φετινή χρονιά είναι το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο».

Η εκδήλωση «ΒορΟινά των Χριστουγέννων» πραγματοποιείται από την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» από το 2016, αποκλειστικά για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ένα ποτήρι κρασί σε συνδυασμό με το πνεύμα της αγάπης, αποτελούν την ιδανική έναρξη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Οι “Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος” από τους “Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος” που θα συμμετέχουν:

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

Κτήμα Κατσαρού – Κρανιά Ολύμπου

Οινοποιείο Kitrvs – Πύδνα Πιερίας

Από τη Διαδρομή της Ηπείρου

Zoinos Winery – Ζίτσα, Ιωάννινα

Κατώγι Αβέρωφ – Μέτσοβο, Ιωάννινα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

Αμπελώνας Καμκούτη – Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Βογιατζή – Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Άλφα – Αμύνταιον Φλώρινας

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

Κτήμα Αργυράκη – Τριπόταμος

Μπουτάρη – Στενήμαχος

Κτήμα Φουντή – Νέα Στράντζα

Κτήμα Κυρ-Γιάννη – Γιαννακοχώρι

Αργατία – Ροδοχώρι

Οινοποιείο Τασιώνα – Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου

Βαένι Νάουσα – Επισκοπή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

3 Γενιές – Πιπεριά – Αριδαία Πέλλας

Κτήμα Ζην Ηδέως – Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα

Μικρό Κτήμα Τίτου – Δύο Ποτάμια, Παιονία, Γουμένισσα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

Οινοποιείο Κεχρής – Καλοχώρι

Domaine Florian – Τρίλοφος

Κτήμα Γεροβασιλείου – Επανομή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

Κτήμα Πόρτο Καρράς – Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία

Akrathos Newlands Winery – Μεγάλη Παναγιά, Ορεινή Χαλκιδική

Από τη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

Κτήμα Βιβλία Χώρα – Κοκκινοχώρι Καβάλας

Αμπελόεις – Φωλιά Καβάλας

Κτήμα Τέχνη Οίνου – Μικροχώρι Δράμας

Nico Lazaridi – Αγορά Δράμας

Estates Costa Lazaridi – Αδριανή Δράμας

Κτήμα Παυλίδη – Κοκκινόγεια Δράμας

Oenops Wines – Προσοτσάνη Δράμας

Το Κτήμα τ’ Αποστόλη – Άμπελοι Σερρών

Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Ώρες 18:00-22:00

Ξενοδοχείο Electra Palace

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Κόστος εισιτηρίου: 15€

(για το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο»)

Κρατήσεις εισιτηρίων μέσω Viva/More https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/voroina-ton-xristougennon-2025 και στη γραμματεία της εκδήλωσης ***

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», τα μέλη και τις δράσεις της, παρακαλούμε επισκεφθείτε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.winemakersofnorthgreece.gr.