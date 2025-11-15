MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Έρχεται αύριο μεγάλη γιορτή με τσίπουρο, ελιές και παραδοσιακή μουσική

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Δ’ Δημοτική Κοινότητα και ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών τους δραστηριοτήτων.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 22η χρονιά του θεσμού και θα πραγματοποιηθεί αύριο  Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή των εξαιρετικών παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται στην Τερπνή Σερρών, όπως το φημισμένο τσίπουρο και οι εκλεκτές ελιές, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων και παραδοσιακή μουσική με ζωντανά όργανα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία γιορτής και φιλοξενίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Τερπνής και να συμμετέχουν σε μια όμορφη, γιορτινή μέρα αφιερωμένη στις ρίζες και τις γεύσεις της παράδοσής μας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας για την περιπέτεια της υγείας του: “Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω στον γιατρό”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονικιώτικα πουράκια, τσουρέκι και ρυζόγαλο σήμερα στην Philoxenia 2025 – Η γλυκιά πλευρά της πόλης μέσα από έναν γευστικό περίπατο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Σοκ στην Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά – Ο αδελφός του είχε “φύγει” με παρόμοιο τρόπο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται αύριο μεγάλη γιορτή με τσίπουρο, ελιές και παραδοσιακή μουσική

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ανανεώθηκε για πέντε χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Γαύδος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από πλοίο – Επέπλεε στα ανοιχτά