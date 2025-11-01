MENOY

Θεσσαλονίκη: Απόψε η μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο – Έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες

Φωτογραφία: Instagram
|
THESTIVAL TEAM

Στους ρυθμούς του ΛΕΞ κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς απόψε θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου όμως τελικά άλλαξε ημερομηνία και μεταφέρθηκε για σήμερα. Τα εισητήρια έγιναν καπνός μέσα σε λίγες ώρες ενώ και κάποια επιπλέον εισιτήρια που κυκλοφόρησαν, εξαφανίστηκαν κι αυτά.

Το Καυτανζόγλειο αναμένεται να είναι απόψε κατάμεστο για να υποδεχθεί τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Οι πόρτες αναμένεται να ανοίξουν στις 17:00.

Θεσσαλονίκη

