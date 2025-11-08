Συναυλία μπαρόκ μουσικής Style Galant απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τη 2η συναυλία του Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής 2025, με τίτλο: Style Galant, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2, απόψε στις 20:30.
Κουαρτέτα για φλάουτο, βιολί, βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο των Louis-Gabriel Guillemain και Georg Philipp Telemann
Οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Style Galant, το ευγενές ύφος που σηματοδοτεί την στιλιστική και χρονική μετάβαση από το όψιμο μπαρόκ στον κλασικισμό και χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ελαφρότητα, καθώς κι έναν γυρισμό στην αρμονική απλότητα και στη μελωδία.
Μια συναυλία μουσικής δωματίου ιδιαίτερης ομορφιάς κι εκλέπτυνσης, γραμμένης για τα τέσσερα αγαπημένα όργανα του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, με έργα του πολυγραφότατου Georg Philipp Telemann, του Γάλλου βιολιστή και συνθλετη Louis-Gabriel Guillemain, του Βοημού βιολιστή και συνθέτη Franz Benda, καθώς και του πατέρα του κλασικισμού Jοseph Haydn.
- Δημήτρης Κούντουρας: Μπαρόκ φλάουτο & φλάουτο με ράμφος
- Φανή Βοβώνη: Μπαρόκ βιολί
- Ανδρέας Λινός: Βιόλα ντα γκάμπα
- Elisa Barbessi: Τσέμπαλο
- Σχεδιασμός φωτισμού & προβολές: Αλέξανδρος Σεϊταρίδης