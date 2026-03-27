Στη Θεσσαλονίκη σήμερα για ένα ιδιαίτερο μουσικό live η Μαριάνα Κατσιμίχα

Με το νέο τους τραγούδι «Μαύρο Πουκάμισο» στις αποσκευές τους, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει ήδη ξεχωρίσει, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Στέφανος Αθανασίου έρχονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ένα ιδιαίτερο ακουστικό live στο Καφωδείο Ελληνικό.

Οι δύο νέοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής παρουσιάζοντας το τραγούδι που τους έφερε κοντά καλλιτεχνικά, μαζί με τραγούδια που αγαπούν και θέλουν να μοιραστούν με το κοινό και όλοι μαζί να γίνουν μια μεγάλη παρέα.

Στη σκηνή μαζί τους θα βρίσκεται ο Κλεάνθης Κουκουλιάτας στα πλήκτρα, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν ως guest η Μαρία Κατηρτζίδου και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Πληροφορίες

Έναρξη: 21:30

Καφωδείο ΕλληνικόUpstairs, Ελ. Βενιζέλου 45 // Στάση Μετρό: Βενιζέλου

Κρατήσεις: 2310279159 // 6980921191

Είσοδος: 10€

Προπώληση: Στο Φυσικό Κατάστημα Του Καφωδείου

«Μαύρο Πουκάμισο»