Ο Mikeius έρχεται απόψε στη Θεσσαλονίκη με τη νέα του stand up comedy παράσταση “Incorrect”

O Mikeius έρχεται απόψε στη Θεσσαλονίκη στο Κινηματοθέατρο Βακούρα, για μία και μοναδική εμφάνιση στο πλαίσιο της περιοδείας του σε πόλεις της Ελλάδας και Κύπρου, με τη νέα του stand up comedy παράσταση: «Incorrect».

Η εμφάνιση είναι προγραμματισμένη για τις 21.30

Εισιτήρια προπωλούνται στην τιμή των 11 ευρώ στο ταμείο του Βακούρα και στο Σάρωθρον Café (Κατούνη 17, Λαδάδικα) και στα 13 ευρώ μέσω του More.com, του δικτύου καταστημάτων Public και στο ταμείο την ημέρα της παράστασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της παραγωγής:

Τα έχουμε ξαναπεί για τον Mikeius, για την συνεισφορά του στην Youtube κοινότητα αλλά και πόσο αγαπάει…να τον μισεί κόσμος και κοσμάκης, ανά την επικράτεια, είτε παρακολουθεί τα «ΜΠΡΑΦ», είτε τον ακολουθεί σε κάποιο social media του.

Όπως και να έχει η προηγούμενη παράσταση του με τίτλο “#CancelMikeius” ακολουθήθηκε από χιλιάδες κόσμο σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αγαπήθηκε και έγινε για άλλη μία φορά αφορμή, για να θυμηθούμε πως η σκληρή γλώσσα, καμιά φορά κρύβει τις μεγαλύτερες αλήθειες.



Το σωτήριο έτος 2025 λοιπόν, ο master του Politically Incorrect, φέρνει νέα κείμενα, νέες σκέψεις και ιστορίες, έχοντας απέναντι έναν πλανήτη, που μέρα με τη μέρα βρίσκεται απέναντι στις ίδιες της επιλογές του περί πολιτικής ορθότητας.



Με κοφτερό λόγο και την χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ο Mikeius, βάζει το χιούμορ ως απαραίτητο αλατοπίπερο, απέναντι σε έννοιες, πολιτικές και φόρμες που έχουμε συνηθίσει να φοβόμαστε να ακουμπήσουμε, μήπως χαρακτηριστούμε αρνητικά.

Τίποτα δεν ξεφεύγει από την κοφτερή ματιά του Mikeius, τίποτα δεν μένει ασχολίαστο και αν μη τι άλλο θα μας κάνει για άλλη μια φορά να επαναξιολογήσουμε τον όρο «Incorrect».

Σας περιμένουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού!