Muzike Dance Party #Special Edition: Χορός για όλη την οικογένεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Το Muzike Family Conceρts και ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε ένα πάρτι για όλη την οικογένεια!

Το Muzike Dance Party #Special Edition έρχεται την Κυριακή 15 Μαρτίου στη ΧΑΝΘ, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική εμπειρία κίνησης, μουσικής και φωτός.

Τη φωτιστική εγκατάσταση της διοργάνωσης υπογράφει η Δήμητρα Αλουτζανίδου, η οποία μεταμορφώνει την αίθουσα της ΧΑΝΘ μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική προσέγγιση. Γραμμικά φώτα αγκαλιάζουν περιμετρικά τον χώρο, δημιουργώντας μια καθηλωτική οπτική εμπειρία.

Η συνολική αισθητική αποπνέει έντονη party διάθεση, με τον φωτισμό να λειτουργεί ως βασικός πρωταγωνιστής: Συνθέτει τη σκηνογραφία, ενισχύει τον παλμό και απογειώνει τη ζωντάνια της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία διαδοχικά dance sessions, σχεδιασμένα ώστε παιδιά και γονείς να συμμετέχουν ενεργά και να μοιραστούν τη χαρά της κίνησης:

  • 11:00 – 11:45 | Μπαλέτο με τη Νάντια Κουτζιαμπάση
  • 12:00 – 12:45 | K-Pop με τη Μαρίνα Δάσκου
  • 13:00 – 13:45 | Break Dance με τον Bboy Saspens

Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη γωνιά χαλάρωσης με χαλάκι, μαξιλαράκια και στρωματάκια. Ένα ήρεμο σημείο για τους μικρούς φίλους που ίσως θελήσουν να ξεκουραστούν, αλλά και για μαμάδες που επιθυμούν έναν πιο άνετο και φιλικό χώρο για θηλασμό.

Το Muzike Dance Party #Special Edition δεν είναι απλώς ένα dance event· είναι μια γιορτή συνύπαρξης, δημιουργικής έκφρασης και εκδήλωσης συναισθημάτων, όπου η μουσική, ο φωτισμός και η κίνηση γίνονται κοινή εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Πάρτε μια γεύση απ’ τα προηγούμενα MUZIKE DANCE PARTIES!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ DANCE SESSION: 6946854375

Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συντελεστές

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λένα Μοσχά

Culture Manager: Sara Kuhnt

Παραγωγή: Muzike family conceρts

Επικοινωνία: Μαρία Τότσκα

https://muzike-family-concepts.gr/

Θεσσαλονίκη

