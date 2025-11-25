Μουσική, κέφι, χορός και πολλές εκπλήξεις στη Λευκή Νύχτα στη Θέρμη

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου της Θέρμης, ανοίγει η αυλαία της εορταστικής περιόδου στον Δήμο Θέρμης. Θα πρόκειται, μάλιστα, για διπλή γιορτή καθώς το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα συνδυαστεί με τη «Λευκή Νύχτα» την οποία διοργανώνει για δέκατη χρονιά η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τους επισκέπτες περιμένουν πολλές εκπλήξεις, πολύ κέφι, άφθονοι μεζέδες, κρασί και ζεστή σοκολάτα, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, με δελεαστικές τιμές, για ψώνια από την αγορά της Θέρμης, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα. Παράλληλα στα ειδικά διαμορφωμένα σπιτάκια που βρίσκονται στο χώρο της πλατείας, επαγγελματίες θα προσφέρουν τα είδη τους, ενώ θα φιλοξενηθούν και φιλανθρωπικές δράσεις για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης.

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει στην κεντρική πλατεία «Παραμάνα», στις 7 το βράδυ. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου και η ορχήστρα «ΚΟΥΚΛΟΥΣΑΞ» , υπό τη διεύθυνση του Θεόφιλου Σωτηριάδη.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή της αγοράς, η 10η «Λευκή Νύχτα». Στόχος της εκδήλωσης είναι η έμπρακτη ενίσχυση και προβολή των επαγγελματιών και εμπόρων της Θέρμης οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

18.45: Εορταστικό καλωσόρισμα των διοργανωτών με χαιρετισμούς των επισήμων και ευχές.

19.00: Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, με τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του Δήμου Θέρμης και της ορχήστρας σαξοφώνων «ΚΟΥΚΛΟΥΣΑΞ».

Αμέσως μετά ξεκινά η «Λευκή Νύχτα» η οποία περιλαμβάνει στις 20.30 συναυλία με το Νίκο Ζωιδάκη, ο οποίος με το ξεχωριστό του ύφος και τη δυναμική του παρουσία, θα γεμίσει την πλατεία Θέρμης με ρυθμό, κέφι και συγκίνηση.

Συγχρόνως, στους κεντρικούς, εμπορικούς δρόμους της Θέρμης θα ξεχυθούν διάφορα συγκροτήματα και σύλλογοι, με παραδοσιακά έθιμα και πατινάδες, σκορπώντας κέφι στους χιλιάδες επισκέπτες. Θα συμμετέχουν οι: Γηγενείς Μακεδόνες Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών «ΛΑΧΟΣΙΒΑ», Καλλιτεχνικός Μορφωτικός Σύλλογος «ΒΙΣΑΝΘΗ» Ν. Ραιδεστού, Χορευτικός Σύλλογος Πηγής Σουρωτής, το συγκρότημα ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ και οι Τυμπανιστές PARANAUE. Το δικό τους χρώμα θα δίνουν ξυλοπόδαροι, μασκότ, σαπουνόφουσκες και ανεμοσκορπίσματα, ζεστή σοκολάτα από τους προσκόπους Θέρμης, Face painting από τους μαθητές του τμήματος Αισθητικής του ΕΠΑΛ Θέρμης και βεβαίως, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις σε όλη την αγορά.

Σημειώνεται ότι με κάθε αγορά και την προσκόμιση των αποδείξεων στο περίπτερο της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης στην κεντρική πλατεία, οι επισκέπτες συμμετέχουν στην κλήρωση των πέντε δωροεπιταγών των 100€. Η κλήρωση θα γίνει στις 23.00.

Χώροι Στάθμευσης για τους επισκέπτες

• Νοτιοανατολικά – περιοχή LIDL

• Δυτικά – πάρκινγκ Αγίου Τρύφωνος

• Στα όρια του οικισμού προς την περιοχή του Φράγματος

• Το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Παραμάνα θα δέχεται αυτοκίνητα έως 19.30, ενώ η έξοδος θα λειτουργεί κανονικά.

Στις άγιες μέρες που πλησιάζουν, ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και τη ζεστασιά. Στηρίζουμε τους ανθρώπους της αγοράς και τις οικογένειες πίσω από κάθε κατάστημα. Σας περιμένουμε σε μια λαμπερή, γιορτινή και αξέχαστη «Λευκή Νύχτα» στη Θέρμη.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η δημοσιογράφος Κατερίνα Θεοδώρου.