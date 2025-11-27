Κατερίνη: Εντυπωσιακή έναρξη για το Πάρκο των Χρωμάτων με την Κλαυδία στη σκηνή

Η Κλαυδία, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, με ιδιαίτερη χροιά, αισθαντική ερμηνεία και ειλικρινή παρουσία, έρχεται στην Κατερίνη για μια μοναδική συναυλία στο Πάρκο των Χρωμάτων το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 20:00.

Η Κλαυδία Παπαδοπούλου, γνωστή και ως Klavdia, είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια ποντιακής καταγωγής. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 2017 με τη συμμετοχή της στον ελληνικό τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο». Το 2018, Σε ηλικία μόλις 16 ετών, συμμετείχε στο «The Voice of Greece», όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, ενώ αμέσως μετά υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Panik Records, με την οποία κυκλοφόρησε τα πρώτα της singles, μεταξύ των οποίων το τραγούδι «Χαράματα», που έγινε διπλά πλατινένιο. Το 2024 κυκλοφόρησε τον ομώνυμο πρώτο δίσκο της, «Κλαυδία».

Στον εθνικό τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, συμμετείχε με το εξαιρετικό τραγούδι «Αστερομάτα» και κατέλαβε την πρώτη θέση στη συνολική ψηφοφορία επιτροπών και κοινού, και αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας το δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδας στην σκηνή της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας. Εκεί συγκεντρώνοντας εξαιρετικές κριτικές, κατέλαβε την άκρως τιμητική 6η θέση με 231 βαθμούς, ενώ αμέσως μετά, κυκλοφόρησε το ομώνυμο άλμπουμ «Asteromata».

Η εμφάνισή της στην Κατερίνη, υπόσχεται μια ατμοσφαιρική και συγκινητική μουσική εμπειρία με τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τη νοσταλγία και τις ανθρώπινες σχέσεις! Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί στο Πάρκο των Χρωμάτων, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις!

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.