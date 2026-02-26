Η Σμαράγδα και η ομάδα “Πολύ Κουλ” επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

H Σμαράγδα και η ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ ομάδα επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη 5 και 7 Μαρτίου! Μετά από τις sold out εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Δεκέμβριο, η ομάδα πίσω από τη σελίδα «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» έρχεται και πάλι στην πόλη, για 2 βραδιές!

Η Σμαράγδα (γνωστή και ως Αρχιγεωγραφόπουλο) και η υπόλοιπη ομάδα, φέρνουν το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι γεωγραφικών γνώσεων για μικρούς και μεγάλους στο Metropolitan: the Urban Theater!

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για τα γεωγραφικά κουίζ θα βρείτε εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/poli-cool-game-night/

Τι είναι το παιχνίδι γεωγραφικών γνώσεων του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ;

Το παιχνίδι γνώσεων ή αλλιώς game night είναι ένα κουίζ (και όχι μόνο) με παρουσιάστρια τη Σμαράγδα, που απευθύνεται σε όλα τα πλάσματα, όλων των ηλικιών (ενήλικες, φοιτητές, εφηβάκια, και παιδιά με τη συνοδεία ενηλίκων)!

Μόνοι ή με παρέα, πάρτε θέση και δοκιμάστε τις γνώσεις σας. Πριν το καταλάβετε θα έχουν περάσει 2,5 ώρες γεμάτες γεωγραφικά φακτς, ειδικά σχεδιασμένα challenges και γρίφους, και φυσικά ολόφρεσκες ερωτήσεις κάθε φορά! Και εννοείται την αστείρευτη ενέργεια της Σμαράγδας!

Δεν χρειάζεται να έχετε καμία γνώση γεωγραφίας για να περάσετε καλά στην εκδήλωση,

μόνο όρεξη για να μάθετε πράγματα! Αν ντρέπεστε, δεν χρειάζεται να το μάθει κανείς μιας και

όλες οι απαντήσεις δίνονται σε ειδικά έντυπα.

Αν βέβαια έχετε και τις γνώσεις και θέλετε να το δείξετε, σας περιμένουν μοναδικά δώρα και πολύ χειροκρότημα!