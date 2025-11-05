Δ. Θεσσαλονίκης: Με συναυλία του Αντώνη Ρέμου η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αριστοτέλους – Μεγάλο πάρτι στον Λευκό Πύργο για την αλλαγή του χρόνου

Τα γιορτινά του ετοιμάζεται να φορέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο άξονας της Αριστοτέλους θα μετατραπεί και φέτος σε μια χριστουγεννιάτικο τοπόσημο για το κέντρο της πόλης με αποκορύφωμα το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους με μια μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 20:30.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τέταρτης 3 Δεκεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. «Το έναυσμα, η έναρξη για την εορταστική διαδικασία και ατμόσφαιρα θα γίνει με το άναμμα δέντρου στην ιστορική πλατεία Αριστοτέλους την Τέταρτη 3 Δεκεμβρίου. Το άναμμα θα κάνει ο γνωστός Αντώνης Ρέμος, ένας από τους πιο σημαντικούς και γνωστούς ερμηνευτές, ένας Θεσσαλονικιός, θα δώσει το έναυσμα εορτασμού της πόλης», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης.

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, τόσο η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο όσο και οι υπόλοιπες δράσεις ενόψει των εορτών αποτελούν αποτελέσματα χορηγιών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ ευχαρίστησε τη Next Step Media Group για τη μεγάλη εκδήλωση με τη φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ξεκίνησε ο στολισμός στον Δήμο Θεσσαλονίκης – «Παιδικές αναμνήσεις» στην Αριστοτέλους

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, ο στολισμός στον Δήμο Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει ενώ εντυπωσιακός στολισμός και επιμέρους χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. «Έχει ξεκινήσει ο στολισμός της πόλης, σιγά σιγά αξιοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε ώστε η πόλη το επόμενο διάστημα να εμφανίζει την εορταστική της εικόνα όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο αλλά όλες τις κοινότητες με έντονες σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και δρόμους». Ήδη μάλιστα σήμερα το πρωί συνεργεία του Δήμου τοποθετούσαν τα λαμπάκια στα δέντρα πέριξ του δημαρχείου.

Από πλευράς του, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βασίλης Γάκης, διευκρίνισε πως και φέτος θα στολιστεί όλος ο άξονας της Αριστοτέλους με θέμα «παιδικές αναμνήσεις», με την ενίσχυση του περσινού στολισμού. Υπογράμμισε μάλιστα πως λόγω της συναυλίας με τον Αντώνη Ρέμο, ο πλήρης στολισμός της Αριστοτέλους θα λάβει την τελική του μορφή αμέσως μετά τη φωταγώγηση του δέντρου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα με τα καλώδια.

Παράλληλα γνωστοποίησε πως μετά την ολοκλήρωση του στολισμού στο δημαρχιακό μέγαρο, θα ακολουθήσει ο στολισμός στις περιφερειακές κοινότητες του Δήμου και στη συνέχεια θα προχωρήσει εκείνος στο κέντρο.

Μεγάλο πάρτι στον Λευκό Πύργο την Πρωτοχρονιά

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Αγγελούδης, και φέτος θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία του Λευκού Πύργου. «Θα συνδυάσουμε τη νεανικότατα και την ένταση με ένα υπερθέαμα φωτός σε ένα από τα πλέον σημαντικά τοπόσημα της πόλης», υπογράμμισε ενώ εξέφρασε την προσδοκία πως το φετινό πάρτι θα είναι καλύτερο από το αντίστοιχο που έγινε πέρυσι.

Καμπάνια για προβολή της χριστουγεννιάτικης Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί μια καμπάνια προβολής της χριστουγεννιάτικης Θεσσαλονίκης στις γειτονικές χώρες προκειμένου «η πόλη μας να είναι το κέντρο της ευρύτερης περιοχής αυτές τις μέρες». Υπογράμμισε επίσης αναφορικά με τις εκδηλώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων πως στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν να είναι ευχαριστημένοι όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες πολιτών.