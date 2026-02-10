Χαλκιδική: Ξεκινούν από την Τσινοπέμπτη οι εκδηλώσεις για το 38ο Καρναβάλι Πολυχρόνου

Με μουσική, γλέντια, χορό, κρασί και εδέσματα και καρναβαλιστές, θα γιορτάσει για μία ακόμη χρονιά τις Απόκριες η Χαλκιδική. Το 38ο Καρναβάλι Πολυχρόνου ξεκινά μεθαύριο Τσικνοπέμπτη από νωρίς στην πλατεία Πολυχρόνου και κορυφώνεται το μεσημέρι της Κυριακής με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων στην κεντρική πλατεία και το βράδυ με το κάψιμο του καρνάβαλου στην παραλία.

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν νωρίτερα οι διοργανωτές, τόνισαν ότι το καρναβάλι Πολυχρόνου δεν είναι απλώς μια εκδήλωση: Είναι γιορτή καρδιάς, παράδοση χρόνων και αφορμή για συνάντηση, γέλιο, χορό, προκειμένου «να ζήσουμε ξανά το πιο φωτεινό πρόσωπο των Αποκριών».

«Το Καρναβάλι Πολυχρόνου αποτελεί το πιο επιτυχημένο καρναβάλι της Χαλκιδικής και ένα από τα ομορφότερα της Βόρειας Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες», τόνισε ο δήμαρχος Κασσάνδρας, Ηρακλής Λειβαδιώτης, ενώ υπογράμμισε τη συνεισφορά των εθελοντών και όλων των φορέων της περιοχής. «Πίσω από κάθε άρμα και κάθε στολή κρύβονται μήνες προετοιμασίας και εκατοντάδες ώρες εθελοντικής προσφοράς, μεράκι και αγάπη για τον τόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ιστορική διαδρομή του συλλόγου από το 1984, αναφέρθηκε από την πλευρά της η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυχρόνου Πηνελόπη Αδάμ, επισημαίνοντας ότι το καρναβάλι αποτελεί την κεντρική δράση του Συλλόγου. «Οι εκδηλώσεις εκτείνονται σε διάστημα 12 ημερών με δράσεις για παιδιά και ενήλικες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα, με στόχο τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού», σημείωσε.

«Το καρναβάλι διατηρεί υψηλό επίπεδο θεματολογίας και σάτιρας, με σεβασμό στο κοινό και έμφαση στη συμμετοχή όλων», υπογράμμισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυχρόνου Κωνσταντίνος Γραμμάτης, που παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα την Τσικνοπέμπτη στις 12:30 θα γίνει η Τελετή Έναρξης στην πλατεία Πολυχρόνου, με συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων. Την επόμενη μέρα στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένος αποκριάτικος χορός με ζωντανή μουσική σε ταβέρνα του χωριού. Το ερχόμενο Σάββατο θα στηθεί από τη 1 το μεσημέρι αποκριάτικο γλέντι στην πλατεία του χωριού με ζωντανή μουσική, το ίδιο απόγευμα στις 6 πάρτι νεολαίας με Guest DJ τη Ραφαηλία Ντόντογλου και στις 9 το βράδυ μασκέ χορός σε καφέ μπαρ της περιοχής. Την Κυριακή 15/ στις 6 το απόγευμα και πάλι στην πλατεία Πολυχρόνου θα δώσει συναυλία ο Γιώργος Λιβάνης. Τέλος, την επόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων στην κεντρική πλατεία στις 2 το μεσημέρι και την τελετή λήξης των εκδηλώσεων στις 8 το βράδυ με το κάψιμο καρνάβαλου στην παραλία, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κεραστούν σιμιγδαλένιο χαλβά και ζεστό τσάι.

Το 38ο Καρναβάλι Πολυχρόνου συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυχρόνου, την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κασσάνδρας. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας να συμμετάσχει στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.