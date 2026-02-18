MENOY

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Carnavalissimo: Αποκριάτικες μελωδίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης απόψε στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Φωτογραφία: Facebook
THESTIVAL TEAM

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης (ΣΟΔΘ) προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική αποκριάτικη εμπειρία γεμάτη κέφι, νοσταλγία και ρυθμό. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:30, η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη μουσική σκηνή για το “Carnavalissimo”, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Αναστάσιου Συμεωνίδη.

Το πρόγραμμα της βραδιάς υπόσχεται ένα ταξίδι από την κομψότητα της Αθήνας του μεσοπολέμου μέχρι τους εκρηκτικούς λάτιν ρυθμούς του σήμερα:

Α’ Μέρος – Άρωμα Παλιάς Αθήνας: Μια βουτιά στην ελληνική οπερέτα με διαχρονικές επιτυχίες του Θεόφραστου Σακελλαρίδη (“Οι Απάχηδες των Αθηνών”, “Θέλω να δω τον Πάπα”) και τις ανεπανάληπτες μελωδίες του Μιχάλη Σουγιούλ σε ενορχηστρώσεις του Πάνου Κοσμίδη.

Β’ Μέρος – Latin & Pop Party: Η ενέργεια ανεβαίνει με διεθνείς επιτυχίες. Από το “Copacabana” και το “Luna Rossa” μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του Ricky Martin (“Maria”, “Livin’ La Vida Loca”) και το ξεσηκωτικό “Mambo Brazileiro”.

Τις μεγάλες επιτυχίες ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες:

  • Αλεξάνδρα Μπουνάτσα
  • Μέλα Γεροφώτη
  • Αλέξανδρος Τζοβάνι

Την ορχήστρα πλαισιώνουν χορευτικά σχήματα της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης (τμήμα Ορχηστικής τέχνης).

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

