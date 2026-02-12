Υπερταμείο: Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ

“Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ”. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπερταμείο, μέσω της οποίας παρουσιάζει τον μετασχηματισμό των θυγατρικών του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, “το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αντιστοιχεί σε περίπου €12 δισ. και εκτείνεται σε 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα”.

Στη σχετική ανακοίνωση παρουσιάζει τους πυλώνες του μετασχηματισμού ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη ΔΕΘ- Helexpo, στην οποία επισημαίνει τα εξής:

Αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης βάσει νέου νόμου (ΔΣ 9 μελών και Συμβουλευτική Επιτροπή 7 μελών από κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς).Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Υπερταμείο ανακοίνωσε επίσης τον ορισμό του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη της ΔΕΘ-HELEXPO. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει 4ετή θητεία και συνεπικουρείται από επταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης και συνδράμει το έργο του ΔΣ.

Η ανάπλαση των υποδομών της ΔΕΘ-HELEXPO, αποτελεί έργο κομβικής σημασίας τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μέσω της αστικής αναζωογόνησης ενός εμβληματικού τοποσήμου της Θεσσαλονίκης, όσο και για την ενίσχυση του επαγγελματικού τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας με συνέδρια και εκθέσεις.Η ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ ανατέθηκε, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Παράλληλα το Υπεταμείο αναφέρεται και το Κυβερνείο σημειώνοντας τα εξής: “Σε εξέλιξη είναι ο Διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι) για την αναβίωση του πρώην Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (κατάρτιση τευχών και ολοκλήρωση διαγωνισμού μελετών). Ο ορισμός αναδόχου αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο, με πρόσφατη διεύρυνση μέσω της ενσωμάτωσης ΤΑΙΠΕΔ[1] και ΤΧΣ, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό θεσμό για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στη χώρα. Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αντιστοιχεί σε περίπου €12 δισ. και εκτείνεται σε 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα.



Για την υλοποίηση της στρατηγικής του, το Υπερταμείο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Μετασχηματισμός των δημόσιων επιχειρήσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και διασφαλίζοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

Τέλος, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ως ευέλικτη και ανεξάρτητη Μονάδα εντός του Υπερταμείου, λειτουργεί ως επιταχυντής για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με πλήθος Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των βασικών δράσεων του 2025 στο πλαίσιο του πυλώνα του Μετασχηματισμού.

Ειδικότερα:

Όμιλος Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ – ΟΣΥ – ΣΤΑΣΥ). Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν γίνει τα εξής:

Τον Δεκέμβριο του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund όρισε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ Α.Ε. τον κ.Αντώνη Κεραστάρη. Ο κ. Κεραστάρης διαθέτει μακρά εμπειρία σε ηγετικές θέσεις σεδιεθνείς και ελληνικούς ομίλους.

Ανανέωση του στόλου Λεωφορείων: Ενεργός στόλος λεωφορείων 1.322 οχήματα, εκ των οποίων 951 νέα. Πλέον, το 72%του στόλου αποτελούν νέα, σύγχρονα φιλικά στο περιβάλλον οχήματα, έναντι 21% το 2024.

Ενεργός στόλος μετρό 75 συρμοί . Επιπλέον, 14 συρμοί σε ανάταξη (σε εξέλιξη) και 6-8 σε διαδικασία επανένταξης έως το 2026 και επιπλέον 8 το 2027. Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για αναβάθμιση & εγκατάσταση A/C σε 12 τρένα.

λεωφορείων. Αύξηση τηςδύναμης αστυνόμευσης των αστικών συγκοινωνιών (πρόγραμμα «Αριάδνη» – 360 αστυνομικοί στις Συγκοινωνίες Αθηνών και 50 στον Προαστιακό), σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Καταπολέμηση εισιτηριοδιαφυγής με 600.000 ελέγχους ανά μήνα

Έναρξη αναβάθμισης της επιδομής και αντικατάσταση σιδηροτροχίας 32 χλμ. στις γραμμές 2 και 3.

Έναρξη ψηφιακής πληρωμής Tap ’n Pay(ανέπαφες συναλλαγές με το κινητό του πελάτη) και ψηφιοποίηση καρτών απεριορίστων διαδρομών (smartphonewallet από 11/25).

Λειτουργία δικτύου 5G σε 5 σταθμούς μετρό Γραμμή 2 (Ελληνικό – Άγ. Δημήτριος) και σε ακόμα 4 σταθμούς υπό ενσωμάτωση. Εγκατάσταση Wi-Fi σε 4 πολυσύχναστους σταθμούς, με +7 σταθμούς εντός του 2026.

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Η ΕΤΑΔ το 2025 υλοποίησε περισσότερους από 35 διαγωνισμούς μισθώσεων ακινήτων, καθώς και 5 διαγωνισμούς πώλησης, ενώ υπεγράφησαν 13 συμβάσεις παραχώρησης ακινήτων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με επωφελείς όρους για την εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερες από 1.400 ενεργές μισθώσεις.

Ξεκίνησε το έργο « Landmark 360° » για την καταγραφή, αποτίμηση και ωρίμανση της δημόσιας περιουσίας, με χαρτογράφηση 36.000 εγγραφών, αποτίμηση 6.500 ακινήτων και ωρίμανση έως 1.000 ακινήτων. Ήδη, περίπου 1.000 ακίνητα έχουν ανατεθεί πιλοτικά σε αναδόχους – ευκαιρία για το Ελληνικό Δημόσιο να καταγράψει και να αξιοποιήσει την περιουσία που διαθέτει.

Σε εξέλιξη είναι ο Διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι) για την αναβίωση του πρώην Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (κατάρτιση τευχών και ολοκλήρωση διαγωνισμού μελετών). Ο ορισμός αναδόχου αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η εταιρεία προχώρησε και σε παραχωρήσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά, παραχωρήθηκε το «Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας» στον Δήμο Πεντέλης για 20 χρόνια.Ο Δήμος Πεντέλης αναλαμβάνει την αποκατάσταση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου, μέσω χρηματοδότησης που θα εξασφαλίσει ο ίδιος.

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Ψηφιακός μετασχηματισμός :

1.330 ταχυδρόμοι , πλήρως εξοπλισμένοι με tablets και miniprinters οι οποίοι επιδίδουν το 92% των συντάξεων στο σπίτι των πολιτών.

Προετοιμασία της εταιρίας για τη δυνατότητα παροχής πλήρους πακέτου τραπεζικών υπηρεσιών σε αστικά κέντρα και επαρχιακές πόλεις.

Ακίνητη περιουσία

Ολοκλήρωση αποτίμησης του συνόλου της εταιρικής ακίνητης περιουσίας και δρομολόγηση σχεδιασμού πλάνου αξιοποίησης.

Ενίσχυση των προσπαθειών για πληρωμή "στην πόρτα" του 100% των συντάξεων, κάτι που ήδη σήμερα ισχύει σε ποσοστό 92%.

Έναρξη μετασχηματισμού του δικτύου διατηρώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την επικράτεια με συνεργάτες, πράκτορες, θυρίδες κτλ.

Αναδιοργάνωση περίπου 150 ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων, μέσω σταδιακής μεταφοράς της δραστηριότητάς τους σε σημεία συνεργατών ή σε κοντινά σημεία εξυπηρέτησης, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των σημείων παρουσίας στον χάρτη. Εκκίνηση πρώτης φάσης στις 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια (Αρχάνες Ηρακλείου, Στυλίδα Φθιώτιδας, Αλμυρός Μαγνησίας, Σοφάδες Καρδίτσας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Λεχαινά Ηλείας, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Αλιβέρι, Νεάπολη Λακωνίας και Σκάλα Λακωνίας). Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει 25 έως 30 καταστήματα και μέσα στους επόμενους δύο μήνες προβλέπεται η πλήρης υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού .Σε κάθε στάδιο προηγείται διάλογος με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωση των πολιτών και οργανωμένη προετοιμασία των νέων σημείων εξυπηρέτησης.

Ολοκλήρωση της συνένωσης των ΕΛΤΑ και των ΕΛΤΑ Courier, δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού.

Αύξηση μεριδίου στην αγορά των δεμάτων, λαμβάνοντας την 2η θέση στην αγορά ταχυμεταφορών.

ΔΕΘ–HELEXPO

Αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης βάσει νέου νόμου (ΔΣ 9 μελών και Συμβουλευτική Επιτροπή 7 μελών από κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς).Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Υπερταμείο ανακοίνωσε επίσης τον ορισμό του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη της ΔΕΘ-HELEXPO. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει 4ετή θητεία και συνεπικουρείται από επταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης και συνδράμει το έργο του ΔΣ.

Η ανάπλαση των υποδομών της ΔΕΘ-HELEXPO, αποτελεί έργο κομβικής σημασίας τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μέσω της αστικής αναζωογόνησης ενός εμβληματικού τοποσήμου της Θεσσαλονίκης, όσο και για την ενίσχυση του επαγγελματικού τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας με συνέδρια και εκθέσεις.Η ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ ανατέθηκε, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

ΓΑΙΑΟΣΕ

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης των ακινήτων της Εταιρείας και ιδιαιτέρως των εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών (Αθηνών, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά). Ο σχεδιασμός για τους κεντρικούς σταθμούς αποσκοπεί στην ανάπτυξη σύγχρονων κόμβων, οι οποίοι θα συνδυάζουν αποτελεσματικά τις μεταφορικές υποδομές με τις ανάγκες και λειτουργίες του αστικού ιστού, μέσω μικτών χρήσεων, βελτιωμένης προσβασιμότητας και αναβαθμισμένων χώρων πρασίνου.

για την αξιοποίηση του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πειραιά και ακινήτου περίπου 400 στρεμμάτων στη Λάρισα για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου. Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου: ο διαγωνισμός που διενεργείται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) είναι σε εξέλιξη και αφού ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος, βρίσκεται στη φάση κατάρτισης τoυ σχεδίου σύμβασης. Εντός του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

ο διαγωνισμός που διενεργείται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) είναι σε εξέλιξη και αφού ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος, βρίσκεται στη φάση κατάρτισης τoυ σχεδίου σύμβασης. Επιτυχής ολοκλήρωση της ανάταξης του συστήματος ETCS On Board και των “trialruns” του συστήματος ETCS On Board, πριν την συμβατική προθεσμία, καθώς και επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του τροχαίου υλικού και μεταφοράς του στην εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.».

Διώρυγα Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

Τον Σεπτέμβριο του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund όρισε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΔΙΚ Α.Ε. τον Δρα. Αθανάσιο Τ. Μπίκα. Ο κ. Μπίκας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και εξειδίκευση στη στρατηγική ανάπτυξη, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιχειρησιακή διαχείριση.

Ανάπτυξη λογισμικού AI "IntelligentTraffic Management" για έξυπνη διαχείριση της κίνησης και μείωση των αναμονών.

Εκκίνησημελέτης ανάπλασης για multi-experience μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (εμπορική και στρατηγική).

(εμπορική και στρατηγική). H Διώρυγα Κορίνθου τιμήθηκε με το “SilverBestCityAward 2025” (BestCityAwards 2025 Boussias)για τηνανάπτυξη του προγράμματος wi.Live για ψηφιακή πρόσβαση και ξενάγηση στο Ψηφιακό Μουσείο της Διώρυγας Κορίνθου.

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ)& Κεντρική Αγορά Θεσσαλονικής (ΚΑΘ)

Εκκίνηση στρατηγικού σχεδίου για τις Αγορές.Ανάγκη κοινής στρατηγικής κατεύθυνσης για το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Ανάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού σε συμβουλευτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους. Συντονισμός με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε εθνικό επίπεδο.

Πλάνο ΟΚΑΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund όρισε ως νέo Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΚΑΑ Α.Ε. τον κ.Νικόλαο Λυμπέρη. Ο κ. Λυμπέρηςδιαθέτει πολυετή εμπειρία με διεθνή πορεία στους τομείς ιχθυοκαλλιέργειας και ενέργειας, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υλοποίηση φιλόδοξου προγράμματος ανακαινίσεων. Προγραμματισμένες επενδύσεις περίπου 10 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία.

Έργα εκσυγχρονισμού στην Κεντρική Αγορά Αθηνών και σε 9 από τις 11 ιχθυόσκαλες.

Αξιοποίηση του προγράμματος e-ιχθυόσκαλα για τον εξορθολογισμό του ιχθυεμπορίου.

Στελέχωση του νέου οργανογράμματος του ΟΚΑΑ.

Πλάνο ΚΑΘ

Νέος κανονισμός μισθώσεων και κοινοχρήστων.

Ολοκληρώθηκε και είναι σε λειτουργία έργο IoT για τον έλεγχο των θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους της Κρεαταγο

για τον έλεγχο των θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους της Κρεαταγοράς, ενώ για το Ολοκλήρωση σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας (B usinessContinuity ) για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόγραμμα πρόληψης σπατάλης Τροφίμων: το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2025, η Κεντρική Αγορά παρέλαβε από τους εμπόρους της 197,151 τόνους φρούτων και λαχανικών και έπειτα από διαλογή προσφέρθηκαν σε φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 153,725 τόνοι.

Ελληνικές Αλυκές

Τον Οκτώβριο του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund όρισεως νέo Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. τονκ. Αλέξανδρο Πετρίδη.

Υλοποίηση μεγάλου επενδυτικού σχεδίου με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής από τις καιρικές συνθήκες και την αναβάθμιση της ασφάλειας στην παραγωγική διαδικασία.

από τις καιρικές συνθήκες και την αναβάθμιση της ασφάλειας στην παραγωγική διαδικασία. Βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή μέσω πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών και μακροχρόνιας παραχώρησης, με υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έως 3 Μαρτίου 2026.

[1] Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στο πρώην ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού.