Υπερταμείο για ΔΕΘ: Τα 120 στρέμματα θα μείνουν ανοιχτά με όλα τα χαρακτηριστικά του μητροπολιτικού πάρκου

«Τα 120 στρέμματα θα μείνουν ανοιχτά με όλα τα χαρακτηριστικά του μητροπολιτικού πάρκου στη ΔΕΘ» δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, μιλώντας για την ανάπλαση της ΔΕΘ στο συνέδριο Prodexpo North 2026, την 9η συνάντηση του κλάδου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στη βόρεια Ελλάδα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι θα παραμείνουν το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, η πύλη της ΧΑΝΘ και ο πύργος του ΟΤΕ και πρόσθεσε ότι το Βελλίδειο θα γίνει ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο ενώ από τον αρχικό σχεδιασμό προβλέπεται να γίνουν τα μισά κτίρια που θα αποτελέσουν τον πυρήνα ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου για να μπορέσει η πόλη να έχει προοπτική για συνέδρια αυτής της κατηγορίας.

Αναφέρθηκε ακόμη στην μαρίνα της Αρετσούς λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να μην γίνει τελικά το ξενοδοχείο εφόσον σε απόσταση δύο χιλιομέτρων, μέχρι να γίνει η τελική φάση του διαγωνισμού, υπάρξει ενδιαφέρον να γίνει ένα άλλο ξενοδοχείο που θα μπορεί να εξυπηρετεί τουρισμό διεθνούς μεγέθους με μεγάλα σκάφη και ευκατάστατους ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ ο κ. Θεοδωρίδης σχολίασε ότι τα τελευταία 25 χρόνια δεν έγινε τίποτε ωστόσο τον τελευταίο χρόνο το σχέδιο έχει προχωρήσει πολύ γρήγορα. «Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι σχεδιασμοί και είμαστε έτοιμοι μέσα στο 2026 να προχωρήσουμε στις τελικές αναθέσεις», συμπλήρωσε. Επιπλέον τόνισε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όσα πρότεινε η πόλη μέσω της δημοτικής αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε να μην γίνουν στην έκταση της έκθεσης ξενοδοχείο και εμπορικά κέντρα. «Θέλουμε η ΔΕΘ να είναι φιλική προς τον πολίτη, ο χώρος να είναι φιλικός και προσβάσιμος» είπε και εκτίμησε ότι θα αποτελέσει το καινούριο μοντέρνο τοπόσημο της πόλης.

Ερωτηθείς για τη συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, απάντησε: «Το δημοψήφισμα είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Η θέληση του υπερταμείου είναι να κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς ώστε μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να έχουν ολοκληρωθεί οι προσαρμογές των μελετών, να έχουν προχωρήσει οι μελέτες εφαρμογής και να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία».

Για την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης στη ΔΕΘ επισήμανε ότι ένα μικρότερο σχήμα μπορεί να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις ενώ αναφέρθηκε και στο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από όλους τους βασικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι θα συμβουλεύουν σε στρατηγικό επίπεδο τις βασικές επιδιώξεις του οργανισμού αυτού.

Σχετικά με την μαρίνα Αρετσούς έκανε λόγο για μια ενδιαφέρουσα διαδικασία ανάπτυξης στη βόρεια Ελλάδα και είπε ότι η διαδικασία παραχώρησης βρίσκεται στην τελική της φάση, υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, μειώθηκε ο αρχικός συντελεστής δόμησης στη χερσαία περιοχή κατά 50%, έγινε δεκτό το αίτημα των προηγούμενων δημοτικών αρχόντων να δημιουργηθεί μουσείο με θέμα τον μικρασιατικό ελληνισμό, θα γίνει και νέος ναυτικός όμιλος και στο κτίριο που υπάρχει θα φιλοξενηθεί η δημοτική βιβλιοθήκη. «Μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει η δεύτερη και τελική και οριστική φάση παραχώρησης καταθέτοντας τα υποψήφια σχήματα τις οικονομικές προσφορές. Προχωρώντας σε αυτό θα υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις από πλευράς παραχωρησιούχου, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και η δημοτική αρχή να θυμίσουμε θα παίρνει το 1% από τα μεικτά εισοδήματα της μαρίνας», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για το κυβερνείο, δήλωσε: «Το όραμά μας είναι να αποτελέσει ακόμη ένα τοπόσημο για τη βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού όπου θα γίνονται μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεγάλα events και να αποδοθεί στο κοινό». Επιπλέον είπε ότι έχουν κατατεθεί οι μελέτες και μέσα στις επόμενες 15 με 20 μέρες θα συνεδριάσει η επιτροπή που θα προχωρήσει στην ανάθεση στους μελετητές, ώστε μέσα στο 2026 να δημιουργηθούν τα τεύχη δημοπράτησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου σχολίασε ότι ο διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο είναι ένα ακόμη εμβληματικό έργο στην περιοχή, καθώς υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημείωσε ότι έχει γίνει η πρώτη φάση του διαγωνισμού, τις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί η οικονομική προσφορά και υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι: το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ένα κονσόρτσιουμ εταιρειών. «Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα διεθνών προδιαγραφών κέντρο logistics που θα ενισχύσει πολύ τις διακρατικές διελεύσεις και μεταφορές. Επίσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα υποστηριχτεί η αύξηση των αξιών του real estate της περιοχής. Και αυτό είναι στην τελική φάση υλοποίησης και πιστεύω μέσα στο 2026 θα υπάρξει ανάδοχος ο οποίος θα έχει την ευθύνη να φτιάξει το masterplan, να χρηματοδοτήσει τις αδειοδοτήσεις να κάνει τις κατασκευές και τη λειτουργία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ