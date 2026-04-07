Το Thessaloniki Tuning Show επιστρέφει στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει το απόλυτο automotive event της χρονιάς! Το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 επιστρέφει δυναμικά από τις 17 έως τις 19 Απριλίου στη ΔΕΘ – HELEXPO, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες του κλάδου, λάτρεις του αυτοκινήτου και το ευρύ κοινό σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, τεχνολογία και εντυπωσιακά shows.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

Βελτιωμένα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και μοναδικά project builds

Διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων (car audio) με δυνατές συμμετοχές

Εταιρείες aftermarket, ανταλλακτικών και εξοπλισμού

Παρουσιάσεις 4×4 και ειδικών οχημάτων

DJ sets και live entertainment καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης

Εντυπωσιακά shows, happenings και διαγωνισμούς για το κοινό

Η έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας την αγορά, τη δικτύωση και την προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου.

Με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών και εκθετών, το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά τον κορυφαίο θεσμό για το tuning και το αυτοκίνητο.

