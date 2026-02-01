Θεσσαλονίκη: Ρίχνει αυλαία σήμερα το Θεματικό Πάρκο “Αρχαία Ελλάδα” στη ΔΕΘ

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί και επιμελείται ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό, θεματικό πάρκο, μια έκθεση αφιερωμένη στον αρχαίο ελληνισμό.

Με την ιστορική επιμέλεια του καταξιωμένου ιστορικού και ακαδημαϊκού κου Θάνου Βερέμη και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος που εκδίδουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της στην Βουδαπέστη και μετέπειτα στην Αθήνα, φιλοξενείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης , στη ΔΕΘ – HELEXPO, στο Περίπτερο 5 έως σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Ένα μαγικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχαιότητα “ανοίγει” τις πόρτες του και καλεί μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά, μέσα σε μια υπερπαραγωγή 2.800m2, το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για τη Σπάρτη, την Αθήνα, τη Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, τις Επιστήμες, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις, την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και Φυσικής, καθώς και πολλά άλλα.

Θαυμάστε από κοντά τα εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλαντα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς, αλλά και υπερμεγέθης κατασκευές όπως ο Δούρειος Ίππος και η Τριήρης, το πολεμικό πλοίο, με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε όλη τη Μεσόγειο!

Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Columbia βλέπουμε Αρχαίους Φιλοσόφους και Επιστήμονες να «ζωντανεύουν» μέσα από εφαρμογές ΑΙ και να μας μιλούν για τη ζωή τους και τα επιτεύγματά τους!

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και καλύπτει όλη τη θεματική ύλη του μαθήματος της ιστορίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση , αποτελώντας έρεισμα για υπενθύμιση και περαιτέρω δημιουργική ανακάλυψη τόσο για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα , εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν σε ποιόν τομέα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ξενάγηση, ανάλογα με την τάξη που συνοδεύουν!

Μια υπερπαραγωγή της PlaceboEvents σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις Αιγίδες 2 μεγάλων Υπουργείων (Παιδείας/ Τουρισμού).

Διάρκεια ξενάγησης: 1.15

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9.00 – 13.00

Σάββατο & Κυριακή: 10.00 – 20.00



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

14€ Γενική είσοδος

ΑΜΕΑ: Δωρεάν + 14€ ο συνοδός

39€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 13€)

50€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 12.50€)

60€ Πακέτο 5 ατόμων (5 x 12€)



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Ticketservices.gr & – τηλεφωνικά: 2107234567

https://www.ticketservices.gr/event/arxaia-ellada/?lang=el



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

placeboevents2021@gmail.com

6972656648, 6974523147, 6973617926

Ελεύθερο Παρκινγκ

Αναλυτικά οι τομείς της έκθεσης:

ΤΟΜΕΑΣ 1 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελλάδα

ΤΟΜΕΑΣ 2 Πόλεις-Κράτη

Μυκήνες

Αθήνα

Σπάρτη

Μακεδονία

ΤΟΜΕΑΣ 3 Τέχνες &Πολιτισμός

ΤΟΜΕΑΣ 4 Φιλοσοφία, Επιστήμες & εφευρέσεις

ΤΟΜΕΑΣ 5 Μυθολογία

ΤΟΜΕΑΣ 6 Τροία

ΤΟΜΕΑΣ 7 Θέατρο