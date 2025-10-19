Θεσσαλονίκη: Πόλος έλξης η 39η Διεθνής Έκθεση KOSMIMA στη ΔΕΘ

Πόλος έλξης εμπορικών επισκεπτών και επαγγελματιών του κλάδου του κοσμήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι η 39η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού KOSMIMA, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 70 επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, καθώς και διεθνή brands από Ιταλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία, παρουσιάζουν τις τελευταίες τάσεις σε κόσμημα και ρολόι ενόψει και της εορταστικής περιόδου, καταλαμβάνοντας εκθεσιακό χώρο 3.000 τ.μ. στα περίπτερα 8, 9 και 10.

Λάμψη και δημιουργικότητα συνυπάρχουν στα έργα του 36ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τον οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Aργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO. Η τελετή απονομής των βραβείων του Διαγωνισμού που είχε ως θέμα: «Νερό: Ρέουσες Αποχρώσεις – Σταγόνες Πολυτέλειας» πραγματοποιήθηκε σήμερα και στην κατηγορία των Σπουδαστών το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου (από το Ι.ΙΕΚ MOKUME ART STUDIES) με το έργο «Χορός στο κύμα» (σκουλαρίκια), ενώ στην κατηγορία των επαγγελματιών το Τιμητικό Βραβείο απέσπασε ο Ιωάννης Παπαγιανόπουλος με το έργο «Οι ψίθυροι του νερού» (περιδέραιο).

Να σημειωθεί ακόμη ότι στο πλαίσιο της έκθεσης ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης, που μαζί με την Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία της Kosmima, παρουσίασε το επετειακό λεύκωμά του για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του.

Εγκαίνια της 39ης KOSMIMA

Η Kosmima συνδυάζει τη λάμψη και τον πολιτισμό, ο οποίος δίνει στίγμα για το σήμερα και το αύριο, υπογράμμισε από το βήμα των χθεσινών εγκαινίων της έκθεσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης. Ο Υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι οι πολλές ξένες συμμετοχές δυναμώνουν τον διεθνή χαρακτήρα της Kosmima, που αποτελεί ακόμη μια ψηφίδα για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand για τη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, επεσήμανε πως ο εθνικός εκθεσιακός φορέας υποστηρίζει τον κλάδο με δύο εκθεσιακά γεγονότα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, ενώ σημείωσε ότι η φετινή Kosmima έχει κινητοποιήσει την αργυροχρυσοχοΐα και η προσέλευση επισκεπτών στην έκθεση είναι υψηλή.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος Καλπακίδης, τόνισε ότι η Kosmima είναι ένας ζωντανός θεσμός και καθρέφτης της δυναμικής του κλάδου, ο οποίος ενισχύει την εξωστρέφεια, δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας και αναδεικνύει τον ελληνικό κόσμο ως φορέα πολιτισμού, τέχνης και οικονομικής ανάπτυξης. Αναφερόμενος στον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ υπογράμμισε ότι αποτελεί φυτώριο ταλέντων και εργαλείο ανάδειξης της δημιουργικότητας της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας, εκπροσωπώντας και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, επεσήμανε από την πλευρά του ότι το επάγγελμα του αργυροχρυσοχόου είναι αρχαίο και μάλιστα είπε πως πολύ κοντά στην έκθεση, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών εργαλεία που τα χρησιμοποιούσαν αργυροχρυσοχόοι στα καταστήματα τους.

Το ωράριο της KOSMIMA σήμερα είναι από τις 10:00–20:00 και αύριο από τις 11:00–19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.kosmima-expo.gr/