Θεσσαλονίκη: Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Φωτογραφία: Intime
Πριν από τον Ιούνιο του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του διεθνούς εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία, αποκτώντας ανανεωμένη και υπερσύγχρονη εκθεσιακή υποδομή, θα διαθέτει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι άλλων πόλεων, ενόψει του αδυσώπητου ανταγωνισμού, που εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί στην εκθεσιακή αγορά στην επόμενη δεκαετία. Τα παραπάνω προέκυψαν από όσα επισήμανε, σήμερα, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE Τάσος Τζήκας, με την ευκαιρία της συνέντευξης Τύπου για τις εκθέσεις Philoxenia-Hotelia και Food & Drinks, που εγκαινιάζονται την Παρασκευή από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Προσπαθούμε να έχουμε τον διαγωνισμό για την ανάπλαση πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Οι ομάδες μας δουλεύουν σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε την επικαιροποιημένη μελέτη, με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει (…) Προχωράμε στο σχέδιο όπως έχουμε πει, (στη βάση του αποτελέσματος) του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με το πάρκο των 120 στρεμμάτων, δηλαδή στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός εμβληματικού εκθεσιακού κέντρου στο κέντρο της πόλης και ενός μεγάλου πάρκου», επεσήμανε ο κ.Τζήκας, ο οποίος χαρακτήρισε ως πολύ καλή τη συνεργασία με τον δήμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο ανταγωνισμός των πόλεων στο εκθεσιακό αντικείμενο τα επόμενα χρόνια θα είναι αδυσώπητος», πρόσθεσε ο κ.Τζήκας, λέγοντας -μεταξύ άλλων- ότι το Βελιγράδι δημιουργεί νέο εκθεσιακό κέντρο, λόγω της ανάληψης της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO από την πόλη, ενώ στην Αθήνα η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε να μεταμορφώσει το Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do). «Αν η Θεσσαλονίκη δεν είχε ήδη σχεδιάσει το νέο εκθεσιακό της κέντρο, ο ανταγωνισμός αυτός θα ήταν μεγάλο μειονέκτημα για την πόλη. Το νέο εκθεσιακό, αντίθετα, είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Θεσσαλονίκη χωρίς εκθεσιακό δεν είναι η Θεσσαλονίκη που γνωρίζουμε», τόνισε.

