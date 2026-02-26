Θεσσαλονίκη: Από σήμερα οι “Ημέρες Μελιού – Γλυκού” στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ

Ξεκινάει από σήμερα το Φεστιβάλ “Ημέρες Μελιού – Γλυκού”, η πενθήμερη γιορτή, αφιερωμένη στο μέλι, τα γλυκά και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική δημιουργία, η οποία στήνεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και δίνει το πιο μελένιο ραντεβού της χρονιάς για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ στο Τόξο ΧΑΝΘ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μέλια από 35 παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου. Από τη Μακεδονία – Θεσσαλονίκη, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Καβάλα, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά – μέχρι τη Θεσσαλία, τη Λάρισα και τη Μαγνησία, και από την Αττική και τη Λακωνία έως την αγαπημένη Κρήτη, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, το φεστιβάλ προσφέρει ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι που ενώνει ανθρώπους, τόπους και παραδόσεις. Το μέλι δεν είναι απλώς γεύση, αλλά κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας, με άρωμα, ιστορία και χαρακτήρα που μένει γλυκά χαραγμένος στον ουρανίσκο.

Ο υπαίθριος χώρος της ΔΕΘ-Helexpo μετατρέπεται σε μια ανοιχτή αγορά γεύσεων και εμπειριών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο «χρυσός» θησαυρός της ελληνικής γης – το μέλι – μαζί με τα προϊόντα της κυψέλης και τις αγνές πρώτες ύλες της παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μαγειρικές επιδείξεις και παρουσιάσεις, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης παραγωγών και επισκεπτών.

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν κορυφαίες ποικιλίες ελληνικού μελιού και limited batch παραγωγές, γύρη, βασιλικό πολτό, χειροποίητα γλυκά, παστέλια, ταχίνι, μαρμελάδες, λουκουμάδες και ρακόμελο, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα προϊόντα ευεξίας – φυσικά καλλυντικά, κεραλοιφές, σαπούνια και αρωματικά κεριά με βάση το κερί και το μέλι – αναδεικνύοντας τη σύνδεση της φύσης με την καθημερινή φροντίδα.

Το φεστιβάλ έχει φιλοξενηθεί σε κεντρικά σημεία της χώρας, όπως η Πλατεία Συντάγματος, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Ζάππειο Μέγαρο, εδραιώνοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη γλυκιά ελληνική παραγωγή και δημιουργία και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στις «Ημέρες Μελιού – Γλυκού», η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργικότητα, με μικρούς παραγωγούς, παραδοσιακά εργαστήρια, σύγχρονα ελληνικά brands και οικογενειακές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη διατροφική αξία και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, το μέλι παραμένει θησαυρός της ελληνικής ταυτότητας και σύμβολο πολιτισμού και ευεξίας. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μελένια εμπειρία χιλιάδων ετών, να γνωρίσουν την ιστορία και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε προϊόν, και να συμμετάσχουν σε ένα γευστικό ταξίδι που ενώνει ανθρώπους, τόπους και παραδόσεις με τον πιο γλυκό τρόπο.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Περιφερειών Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας και φιλοξενείται στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ-Helexpo, συμβάλλοντας στη διάδοση της ελληνικής γαστρονομίας και της γλυκιάς παράδοσης, ενώ οι ώρες λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια του φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη, θα είναι καθημερινά από τις 10.30 μέχρι και τις 21.30.