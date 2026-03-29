Σήμερα και αύριο το Thessaloniki Wine Show στη ΔΕΘ με πάνω από 120 οινοποιεία και 1500 ετικέτες κρασιών

Η σημαντικότερη οινική έκθεση της Άνοιξης, το Thessaloniki Wine Show επιστρέφει για έκτη φορά την Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο Περίπτερο 6 της ΔΕΘ, από τις 12 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ.

Για δύο ημέρες στο Περίπτερο των Εθνών (6) η δυναμική των ελληνικών ποικιλιών συναντά τον παγκόσμιο αμπελώνα και όλες τις καινούργιες τάσεις στην οινοποίηση, παρουσιάζοντας τους ποικίλους τρόπους απόλαυσης του κρασιού, τις νέες αγορές και τη διασκέδαση γύρω από αυτό!

Το THESSALONIKI WINE SHOW είναι ένα διαφορετικό οινικό show που εντυπωσίασε από την πρώτη του εμφάνιση το 2019 προσελκύοντας το πιο νεανικό κοινό και την μεγαλύτερη αναλογία επαγγελματιών του χώρου, από οποιαδήποτε άλλη οινική εκδήλωση στην Ελλάδα.

Φέτος έρχεται με ακόμη περισσότερους εκθέτες και ένα ιδιαίτερο, παράλληλο πρόγραμμα που θα ικανοποιήσει τόσο το διαρκώς αυξανόμενο οινόφιλο κοινό, όσο και τους επαγγελματίες, εμπόρους, εισαγωγείς, αγοραστές και sommeliers.

Στο THESSALONIKI WINE SHOW 2026 πρωταγωνιστούν:

. Πάνω από 120 οινοποιεία και εισαγωγείς με 1500 ετικέτες κρασιών και πάνω από 300 κρασιά εισαγωγής από τις σημαντικότερες περιοχές του πλανήτη

. Καινοτόμα προϊόντα και Έλληνες παραγωγοί που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα.

. Best Value International Wines

Ο Αλέξανδρος Μπουζίκας – κορυφαίος Έλληνας Sommelier, πρώτος στο διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων το 2017 και Advanced Master Sommelier- επιλέγει και παρουσιάζει τα Best Value κρασιά εισαγωγής για το 2026

. Best Of ArisSklavenitis

Τα 30 κορυφαία κρασιά του Άρη Σκλαβενίτη για το 2026 -Ο για τρεις φορές καλύτερος Έλληνας Sommelier στους διαγωνισμούς της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων και Advanced Master Sommelier επιλέγει και παρουσιάζει τα ελληνικά κρασιά που τον εντυπωσίασαν περισσότερο

. SUPER IOULIOS COLLECTION

Ήπιας ή Μηδενικής Παρέμβασης, Βιολογικά, Βιοδυναμικά και Vegan Κρασιά

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο Μάνος Νικολάου και η ομάδα του Wine Bar Super Ioulios θα παρουσιάζουν κρασιά που έχουν επιλέξει. Κρασιά. κατά βάση Ήπιας ή Μηδενικής Παρέμβασης, Βιοδυναμικά, Βιολογικά και Vegan friendly από όλη την Ελλάδα.

. Gegas’s Selections

Ο οινοκριτικός Παύλος Γκέγκας, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ γραφής του και για τις αντικειμενικές αξιολογήσεις κρασιών από τον ελληνικό και το διεθνή αμπελώνα, επιλέγει και παρουσιάζει ο ίδιος και η ομάδα του τα κρασιά που ξεχώρισε το 2025, καθ’όλη τη διάρκεια του THESSALONIKIWINE SHOW 2026

. Cocktail Bar

Έχει θέση το ελληνικό κρασί στα βασικά υλικά που χρησιμοποιεί ένας bartender/mixologist;

Οκτώ κορυφαία bar της Θεσσαλονίκης απαντούν εμφατικά ναι, και το καθένα προτείνει δύο cocktails βασισμένα στο κρασί

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα βρίσκεται στο Central Stage, οι mixologists του Pelosof, του Bad Habit, του Casablanca, του Tribeca , του Cin Cin, του Afesou Spitzeria, του Barnum’s & Co και του Akti Ntovil θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν τις δημιουργίες τους διαδοχικά, 16 cocktails με βάση το κρασί και τα αποστάγματα της Genka1877, όλα διαφορετικά μεταξύ τους.

. Consumer Choices

Kρασιά που επιλέγουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους σύμφωνα με την πιο εκτεταμένη έρευνα που έγινε μέχρι τώρα στα Social Media από το Explore Thess και το περιoδικό Beater.gr

Γενική είσοδος: Tαμείο 12€, φοιτητικό 10€

Προπώληση στο more.com 10€, φοιτητικό 7€, διήμερο 18€