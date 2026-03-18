Πρόεδρος ΔΕΘ: Αυτό θα είναι το “πριν” και το “μετά” της Έκθεσης όταν ολοκληρωθεί η ανάπλαση – Τί είπε για το δημοψήφισμα

Πενταετές αναπτυξιακό πλάνο στρατηγικής, που -μεταξύ άλλων- θα προσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΘ-Helexpo AE κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών για την ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού της κέντρου, εκπονεί η διοίκηση της εταιρείας, με προοπτική να το ολοκληρώσει «στους επόμενους λίγους μήνες», όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρός της, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Blue Heritage Summit», στη Θεσσαλονίκη.

Τα επόμενα πέντε χρόνια, εξήγησε, θα είναι πολύ ιδιαίτερα για την εταιρεία, καθώς θα πρέπει να αναπτυχθεί «σε περιβάλλον κατασκευών» λόγω της ανάπλασης, οπότε το πλάνο αυτό θα καθορίσει πώς θα λειτουργήσουν οι εκθέσεις, τα συνέδρια και γενικότερα οι χώροι της, ουσιαστικά σε ένα εν ενεργεία εργοτάξιο, αλλά και τους βασικούς άξονες στρατηγικής ως προς τη στόχευση σε νέες αγορές. «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν θα είναι και αδύνατο» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΘ-ΗELEXPO AE, που χαρακτήρισε το έργο -το οποίο ανήκει στην κατηγορία των «private-owned public spaces» (δημόσιων χώρων ιδιωτικής ιδιοκτησίας)- ως κάτι μοναδικό.

Αναφερόμενος στην ανάπλαση, ο κ. Τσεντεμεΐδης παρέθεσε στοιχεία, βάσει των οποίων οι αναλογίες δομημένου και ελεύθερου χώρου θα αντιστραφούν πλήρως: σήμερα, είπε, το 70% των χώρων του εκθεσιακού χώρου καταλαμβάνεται από 37 κτήρια, μεταξύ των οποίων τα 17 είναι περίπτερα. Το 2030, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπλαση, το 70% του χώρου θα είναι ενιαίο μητροπολιτικό πάρκο (120.000 τμ, έναντι 7.000 τμ «διάσπαρτου πρασίνου» σήμερα), καθώς εντός του θα υπάρχουν μόνο τα δύο υπερσύγχρονα νέα εκθεσιακά κτήρια και τα πέντε που προβλέπεται να διατηρηθούν (ο Πύργος του ΟΤΕ, το Παλέ ντε Σπορ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που πρόκειται να ανακαινιστεί σε συνεργασία με το MOMus, το περίπτερο του Esso Pappas και η Πύλη του Τόξου στη ΧΑΝΘ). Επιπλέον, το «Ιωάννης Βελλίδης» θα ανακαινιστεί, ενώ θα δημιουργηθούν 600 θέσεις στάθμευσης σε υπόγειο χώρο.

Θετικό παράδειγμα για όλη τη χώρα

Για το θέμα του δημοψηφίσματος με αντικείμενο την ανάπλαση και τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, ο κ. Τσεντεμεΐδης είπε πως οι διαφορετικές απόψεις είναι απόλυτα σεβαστές, αφού η ελευθερία της έκφρασης σκέψης και άποψης είναι η χαρά της δημοκρατίας. Ωστόσο, το όραμα που διαμορφώθηκε για την ανάπλαση συνιστά προσέγγιση που ολοκληρώθηκε έπειτα από διάλογο με την κοινωνία και όσοι προβληματισμοί κατατέθηκαν πριν από τον Σεπτέμβριο ελήφθησαν υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, χρήσιμο είναι να κοιτάξει κάποιος «το πριν και το μετά», είπε, επισημαίνοντας πως αυτό που θα δημιουργηθεί στον σημερινό χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι ένα πολυλειτουργικό αστικό πάρκο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, «με εκθέσεις, συνέδρια, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού, με πυρήνα το MOMus», που στόχος είναι να προσελκύει «κόσμο από όλον τον κόσμο» 365 ημέρες τον χρόνο. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα πως αυτό που θα γίνει στη ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει πολύ θετικό παράδειγμα για όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE επιβεβαίωσε ακόμη το χρονοδιάγραμμα του έργου: «Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, ώστε να οδηγηθούμε σε διαγωνισμό μέσα στο καλοκαίρι. Ο ανάδοχος αναμένεται να έχει αναδειχθεί μέχρι το τέλος του 2026, ώστε στις αρχές του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες, με χρονικό ορίζοντα τριετίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησής του».

Ερωτηθείς για το μοντέλο διακυβέρνησης της εταιρείας, απάντησε πως η ΔΕΘ λειτουργεί εν μέσω ιδιωτικού ανταγωνισμού, οπότε ο σωστός σχεδιασμός και διακυβέρνηση παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων. Όπως είπε, μια πρώτη αλλαγή αφορά την πρόσληψη στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα το σημερινό σχήμα διοίκησης εμπεριέχει τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα εκκίνησε τη λειτουργία της η Συμβουλευτική Επιτροπή, ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διακυβέρνηση, στο οποίο μετέχουν οι πρόεδροι οικονομικών και θεσμικών φορέων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ