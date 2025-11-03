Philoxenia- Hotelia και Food & Drinks by Detrop: Ο Τουρισμός συναντά τη Γαστρονομία στη ΔΕΘ από τις 14 Νοεμβρίου

Η καρδιά του τουρισμού και της γαστρονομίας χτυπά στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου, καθώς η ΔΕΘ-HELEXPO διοργανώνει το μοναδικό εκθεσιακό δίδυμο των εκθέσεων Philoxenia-Hotelia και FOOD&DRINKSbyDetrop. Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οι δύο κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για εμπορικές συμφωνίες, δικτύωση και νέες τάσεις.

Philoxenia-Hotelia: 250 εκθέτες από 18 χώρες στη διοργάνωση-σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό

Η 40ηPhiloxenia-Hotelia, αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον τουριστικό κλάδο, συγκεντρώνοντας φέτος 250 εκθέτες. Η διεθνής της απήχηση επιβεβαιώνεται με τη συμμετοχή εκθετών από 18 χώρες από την Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική. Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι φορείς του ελληνικού τουρισμού, με τη συμμετοχή 12 Περιφερειών της χώρας. Το εμπορικό ενδιαφέρον επισφραγίζεται από την παρουσία 110 προσκεκλημένων αγοραστών (hostedbuyers) από 37 χώρες. Για πρώτη φορά διοργανώνεται στο πλαίσιο της Philoxenia-Hotelia το Corporate B2B networkingevent, όπου μεγάλοι όμιλοι εταιρειών συναντώνται με εκθέτες (ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία), με στόχο τη δικτύωση και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ακόμη, στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ πολλών άλλων παράλληλων εκδηλώσεων το συνέδριο με τίτλο «PHILOXENIA IN A DIGITAL ERA/BEYOND 4.0» και ο διαγωνισμός φωτογραφίας “40 Years of Philoxenia – Faces, Places&Flavors of Greek Hospitality”.

FOOD&DRINKSbyDetrop: Η εξωστρέφεια της ελληνικής γεύσης

Την ίδια στιγμή η FOOD&DRINKSbyDetrop θα αναδείξει τις προοπτικές, καθώς και όλες τις τρέχουσες εξελίξεις του νευραλγικού κλάδου των τροφίμων και ποτών. Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις από τις μεγαλύτερες παραγωγικές περιφέρειες της Ελλάδας, όπως η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κρήτη, ενώ οι διεθνείς συμμετοχές προέρχονται από χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Αυστραλία. Το υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται στην προσέλκυση σημαντικών αγοραστών, όπως μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ από τις χώρες του Κόλπου, εισαγωγείς από την Ευρώπη, καθώς και στελέχη προμηθειών από αλυσίδες εστίασης και ξενοδοχεία. Με επιτυχία συνεχίζεται και φέτος το αποκλειστικό αφιέρωμα στην τέχνη του καφέ “AllAboutCafé”, ενώ η δυναμική της FOOD&DRINKSbyDetrop μεταφέρεται και στην καρδιά της πόλης μέσω της καινοτόμου δράσης «Gastronomy EXPerience – taste the stories», στο πλαίσιο της οποίας, σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα προβληθούν προϊόντα των εκθετών μέσα από τις δημιουργίες κορυφαίων εστιατορίων της Θεσσαλονίκης.

Στρατηγικός Συνεργάτης της Philoxenia-Hotelia είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), Επίσημος Συνεργάτης ο Οργανισμός Διαχείρισης Και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Επίσημος Συνεργάτης Ασφαλών Μετακινήσεων η TAXIWAY, Συνεργάτης Κυβερνοασφάλειας η ODYSSEY CYBERSECURITY και Χορηγός Φιλοξενίας η FRAPORT.

Χορηγός της FOOD & DRINKS byDetrop είναι η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ και η μπύρα μας «ΝΥΜΦΗ», ενώ CoffeeVillageSponsor είναι η EUROGAT.