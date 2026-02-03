MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΘ

Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του μεγάλου ενεργειακού συνεδρίου της Renewable EnergyTech

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η καρδιά της ενέργειας» χτυπά στην έκθεση Renewable Energy Tech, από τις 26-28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενείται ένα εξειδικευμένο συνέδριο που θα καθορίσει την ατζέντα του κλάδου.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου ο ενεργειακός χάρτης αναδιατάσσεται και οι απαιτήσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό γίνονται επιτακτικές, το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το ενεργειακό portalenergypress.gr στο πλαίσιο της Renewable Energy Tech, έρχεται να δώσει απαντήσεις, τεχνοκρατική ανάλυση και στοχευμένη πληροφόρηση σε επενδυτές, μηχανικούς, στελέχη ενεργειακών επιχειρήσεων και επαγγελματίες.

Με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κορυφαίοι ομιλητές  – επιστήμονες, οι φορείς των ΑΠΕ και επιχειρηματίες αναζητούν και παρουσιάζουν τις εξελίξεις και τις προοπτικές, σε έξι βασικές θεματικές ενότητες:

  • Αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες: νέες επενδυτικές ευκαιρίες και «σανίδα σωτηρίας» για υφιστάμενα projects ΑΠΕ.
  • Συστήματα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων και καταναλωτών.
  • Εξοπλισμός «έξυπνου» και ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου, όπως φορτιστές, αντλίες θερμότητας, εφαρμογές και προϊόντα εξοικονόμησης και ενεργειακής διαχείρισης κλπ.
  • Υποδομές και έξυπνα δίκτυα ηλεκτροκίνησης – Εξελίξεις, «αγκάθια» και επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών φόρτισης.
  • Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών: Η νέα πρόκληση για παλιούς και νέους επενδυτές και
  • Οι αγορές ΑΠΕ της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η διοργάνωση του συνεδρίου εντός της Renewable Energy Tech, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ενεργειακό portal Energypress.gr, συνδυάζεται με την παράλληλη διεξαγωγή της έκθεσης ForwardGreenExpo, η οποία παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις κυκλικής οικονομίας, βιώσιμα υλικά, πρακτικές πράσινης παραγωγής και σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης πόρων.

Η αγορά της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας δίνει το ετήσιο ραντεβού της στη Θεσσαλονίκη από τις 26-28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε: www.renewable-energytech-expo.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Στη Βουλή η ιστορική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Ξεκινάει αύριο η συζήτηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στην Πάτρα – Δύο τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών