“Όαση” για τους επαγγελματίες του κλάδου η 39η Kosmima – Δείτε φωτογραφίες

Μια μικρή… όαση μέσα στο δυσμενές -εξαιτίας της ανόδου της τιμής του χρυσού- περιβάλλον αποτέλεσε για τους επαγγελματίες του κλάδου η 39η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού KOSMIMA, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την πλήρη ικανοποίηση των εκθετών, που μέσω των επαγγελματικών τους επαφών στη διάρκεια του τριημέρου δέχθηκαν παραγγελίες και προχώρησαν σε εμπορικές συναλλαγές. Μάλιστα, παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλές τιμές του χρυσού, η KOSMIMA υποδέχθηκε μεγάλο αριθμό εμπορικών επισκεπτών και επαγγελματιών του κλάδου τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από 16 χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιράν, Ιταλία, Κόσοβο, Κύπρο, Σερβία, Σρι Λάνκα και Τουρκία.

Σε εκθεσιακό χώρο 3.000 τ.μ. στα περίπτερα 8,9 και 10 περισσότερες από 70 επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, καθώς και διεθνή brands από τις Ιταλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία, αξιοποίησαν με επιτυχία την KOSMIMA ως πλατφόρμα παρουσίασης των τελευταίων τάσεων σε κόσμημα και ρολόι ενόψει της χειμερινής περιόδου, αλλά και ως βήμα επαγγελματικής δικτύωσης.

Παράλληλα με το επιχειρηματικό σκέλος της έκθεσης αναδείχθηκε για μία ακόμη χρονιά και η καλλιτεχνική της έκφανση μέσω του 36ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος με θέμα «Νερό: Ρέουσες Αποχρώσεις – Σταγόνες Πολυτέλειας», τον οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Aργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO. Ο ρόλος του διαγωνισμού στην ανάδειξη του έργου νέων δημιουργών, αλλά και της καλλιτεχνικής εμπειρίας καταξιωμένων επαγγελματιών ήταν και φέτος κομβικός. Η κατηγορία των σπουδαστών αριθμούσε 41 συμμετοχές με 53 έργα και η κατηγορία των επαγγελματιών 6 συμμετοχές με 6 έργα.

Στην κατηγορία των σπουδαστών το 1οΒραβείο απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου (από Ι.ΙΕΚ MOKUME ART STUDIES) για το έργο «Χορός στο κύμα» (σκουλαρίκια), το 2ο Βραβείο στη Μαρία Κουμάκη (από Ε.Ε.Σ. GALILEO) για το έργο «Δάκρυα της αυγής» (σκουλαρίκια) και το 3ο Βραβείο στην Αμαλία Κυπριώτη (από ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Ωραιόκαστρο) για το έργο «Νάρκισσος» (δαχτυλίδι).

Στην κατηγορία των επαγγελματιών Τιμητικό Βραβείο απέσπασε ο Ιωάννης Παπαγιανόπουλος για το έργο «Οι ψίθυροι του νερού» (περιδέραιο) και Τιμητικό Έπαινο οι Χρήστος Δημητρακόπουλος και Ελένη Αντώνη για το έργο «Ενώτια Αφθονίας» (σκουλαρίκια).

Η KOSMIMA αποτελεί τη μοναδική διοργάνωση του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα, στη γέννηση και εξέλιξη της οποίας έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο η Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ), αλλά και ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ).