ΔΕΘ

Μνημόνιο Συνεργασίας της ΔΕΘ-HELEXPO με τον Τουρκικό εκθεσιακό φορέα IZFAS

|
THESTIVAL TEAM

Η συνεργασία μεταξύ της Τουρκικής «Izmir Fair Services, Culture & Art Affairs Trade Inc.» (IZFAS) και της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν τις σχέσεις τους στο πεδίο των διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και επαγγελματικών δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΘ-HELEXPO με τη Philoxenia θα συμμετάσχει στις 3-5 Δεκεμβρίου 2025 στη Σμύρνη, στην έκθεση Tourism Trade International Expo and Congress, εκπροσωπώντας τη Θεσσαλονίκη και άλλους προορισμούς της χώρας μας.

Βασική προτεραιότητα του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΘ-HELEXPO και IZFAS είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα των εμπορικών εκθέσεων, η υποστήριξη της μεταξύ τους επικοινωνίας, καθώς και η από κοινού προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των δύο οργανισμών.

Το Μνημόνιο προβλέπει επίσης συνεργασία στην προβολή δράσεων, στη διάδοση πληροφοριών, στη διοργάνωση συναντήσεων με φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και στην προώθηση κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε κάθε χώρα.

Το MOU υπογράφτηκε από τον CEO της ΔΕΘ-HELEXPO, Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη και την CEO της IZFAS, κα. Tuğçe Cumalıoğlu, η οποία σήμερα εκπροσωπήθηκε στη Θεσσαλονίκη από αντιπροσωπεία στελεχών της IZFAS.

ΔΕΘ

