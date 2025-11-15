ΔΕΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφερειακή Γραμματεία Οικονομίας και Τουρισμού της Βοϊβοντίνα και του Εκθεσιακού Οργανισμού Νόβι Σαντ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, στο πλαίσιο της 40ης Philoxenia, η ΔΕΘ-HELEXPO, η Περιφερειακή Γραμματεία Οικονομίας και Τουρισμού της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνα-Provincial Secretariat for Economy and Tourism (Σερβία) και ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Νόβι Σαντ, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών δράσεων.

Τη ΔΕΘ-HELEXPO εκπροσώπησε στην υπογραφή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, την πλευρά της Βοϊβοντίνα, ο Provincial Secretary for Economy and Tourism, κ. Nenad Ivanišević και τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Νόβι Σαντ, ο διευθύνων σύμβουλός του, κ. Slobodan Cvetcović (πρώην υπουργός Οικονομίας της Σερβίας).

Το μνημόνιο υπεγράφη παρουσία της γενικής προξένου της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κας Jelena Vujić Obradović, της προέδρου του ΕΟΤ, κας Άντζελας Βαρελά και του προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσου Τζήκα.

«Αυτή η συνεργασία δεν θα είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά στα έργα. Άλλωστε, όλα γίνονται από τους ανθρώπους και εμείς έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και στις δύο πλευρές. Είναι μια ευκαιρία οι επιχειρήσεις σας να έρθουν στο πλαίσιο αποστολών, αλλά και να συμμετάσχετε στις εκθέσεις μας, όπως για παράδειγμα η Agrotica, με δεδομένο τον δυναμικό αγροτικό κλάδο της Βοϊβοντίνα» είπε ο Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης.

Ο δε πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, αναφέρθηκε στον ιστορικά ισχυρό δεσμό των δύο χωρών και σημείωσε πως η υπογραφή του μνημονίου είναι μια ευκαιρία για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά του ο κ. Nenad Ivanišević χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου πολύ σημαντική, τονίζοντας πως οι δύο λαοί είναι πολύ κοντά και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Μάλιστα, σημείωσε πως η Βοϊβοντίνα πρέπει να έχει παρουσία σε κάθε έκθεση της ΔΕΘ-HELEXPO και κάλεσε την ελληνική πλευρά να προετοιμάσουν από κοινού τα επόμενα βήματα. «Θέλουμε να σας δείξουμε ό,τι έχουμε» σημείωσε και προσκάλεσε τη ΔΕΘ-Helexpo στη Σερβία.

Τους στενούς εκθεσιακούς δεσμούς που μπορούν να αναπτύξουν η ΔΕΘ-HELEXPO και ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Νόβι Σαντ υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Slobodan Cvetcović. Η γενική πρόξενος της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κα Jelena Vujić-Obradović, επισήμανε τη διευρυμένη φετινή παρουσία της χώρας της στη Philoxenia με περισσότερες σερβικές πόλεις από ποτέ, ενώ χαρακτήρισε συμβόλαιο για ένα κοινό μέλλον το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη.

Η δε πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Άντζελα Βαρελά, αναφέρθηκε στον ισχυρό δεσμό των δύο χωρών, αλλά και στην ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.