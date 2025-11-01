Με μία εντυπωσιακή τελετή άνοιξε τις πύλες του το “Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025” – Παρουσία τεσσάρων Υφυπουργών τα εγκαίνια

Με μία Τελετή αφιερωμένη στην αέναη σχέση της Θεσσαλονίκης με τη θάλασσα, τη συμμετοχή τεσσάρων Υφυπουργών της Κυβέρνησης και πλήθος εκθετών και κόσμου πραγματοποιήθηκαν σήμερα (01/11) τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» στο περίπτερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την κορδέλα έκοψαν από κοινού ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Πέτρος Γκαϊδατζής.

Η διεθνής έκθεση αποτελεί θεσμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης και έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της. «Πρόκειται για μία Έκθεση ξεχωριστής σημασίας. Είμαστε μία νησιωτική χώρα και χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται με πάθος με αυτόν τον χώρο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική Έκθεση και για τον τουρισμό μας. Χαιρόμαστε που διοργανώνεται και στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να αποκτήσουμε και άλλες μαρίνες και, ήδη, υπάρχει προγραμματισμός στην Κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο προσιτή την πρόσβαση στη θάλασσα των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ», ανέφερε, κατά την ομιλία του, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της «Thessaloniki Boat & Fishing Show» για τις αγορές των Βαλκανίων: «Πρόκειται για μία διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός και αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Καλωσορίζουμε τους πάνω από 200 εκθέτες και τους φίλους της θάλασσας. Η χώρα μας διαθέτει πλούσια ναυτική παράδοση και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στους επαγγελματίες του χώρου. Είσαστε ένας κλάδος που βοηθάει τον τουρισμό μας να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και έχετε τη στήριξή μας. Αποτελεί και δικό μας στόχο να καθιερωθεί η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού και σε αυτή την προσπάθεια είστε σύμμαχοί μας».

Μέσα στις προτεραιότητες της «Boat & Fishing Show» είναι η στήριξη στις πράσινες τεχνολογίες και στη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδική μνεία σε αυτό έκανε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου: «Πρόκειται για μία έκθεση που προβάλλει διεθνώς τη Θεσσαλονίκη και ισχυροποιεί τη θέση της ως κόμβος του θαλάσσιου τουρισμού. Η πόλη μας αποτελεί πύλη εισόδου στο θαλάσσιο τουρισμό της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Μέσα από αυτή την έκθεση ενισχύεται περισσότερο η θέση και οι δυνατότητές της. Επίσης, η «Boat & Fishing Show» δίνει τη δυνατότητα διεθνούς προβολής των ελληνικών ναυπηγείων και όλων των επαγγελματιών του κλάδου. Πολύ σημαντικό ότι δίνει μεγάλη έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες και στη βιωσιμότητα στον χώρο της ναυσιπλοΐας.

Για τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα και την αλιεία έκανε λόγο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας: «Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση που έχει καθιερωθεί ως κορυφαία για τη θάλασσα, τη ναυτοσύνη, την αλιεία και τον τουρισμό. Πρόκειται για μία διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας, της καινοτομίας και της κοινής μας αγάπης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η θάλασσα αποτελεί πηγή ζωής, ευημερίας και πολιτισμού για την Ελλάδα και η σχέση του Έλληνα με το υγρό στοιχείο είναι διαχρονική και βαθιά. Ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζουμε ενεργά όλες τις μορφές αλιευτικής δραστηριότητας οι οποίες ασκούνται με σεβασμό στο περιβάλλον και με γνώμονα τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων. Αναγνωρίζουμε τον θεμελιώδη ρόλο της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας που αποτελεί στήριγμα των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτήτων και διαφυλάσσει μία μακραίωνη ελληνική παράδοση αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της ερασιτεχνικής αλιείας».

Από νωρίς το πρωί, τα περίπτερα 13 και 15 της HELEXPO γέμισαν με εκατοντάδες ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και αγαπάνε τον χώρο της θάλασσας. Στην Τελετή των Εγκαινίων, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Πέτρος Γκαϊδατζής και ο βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας.

Την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά εκπροσώπησε η περιφερειακή σύμβουλος Όλια Βασιλάκη και τη δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου η αντιδήμαρχος Θεοδώρα Κιφωνίδου.

Η «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» θα ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου (10.00 – 20.00). Περισσότερες Πληροφορίες: https://thessaloniki.boatfishingshow.gr