H Artozyma ενισχύει την ταυτότητα της ελληνικής αρτοζαχαροπλαστικής – Εγκαινιάστηκε η 12η διοργάνωση

Την ξεχωριστή ταυτότητα που έχει κατακτήσει η ελληνική αρτοζαχαροπλαστική έρχεται να ενισχύσει η Artozyma, μια έκθεση που φέρνει κοντά μεγάλες επιχειρήσεις πρώτων υλών, σύγχρονο εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες, έτοιμα προϊόντα, αλλά και το σύνολο των φορέων του κλάδου, όπως σημείωσε απόψε από τη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας τη διοργάνωση ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Κέλλας. «Η αρτοποιία και η ζαχαροπλαστική είναι από τους πιο ζωντανούς και δημιουργικούς κλάδους της ελληνικής μεταποίησης τροφίμων. Συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία, τεχνική δεξιοτεχνία και επιχειρηματική ευελιξία» τόνισε.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αηδονά, επισήμανε πως η Artozyma εδώ και χρόνια έχει αποδείξει την τεράστια δυναμική και εμβέλειά της. Σύμφωνα με την κα Αηδονά, πέραν των αυξημένων μεγεθών της, η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει και για το υψηλό επίπεδο των παράλληλων εκδηλώσεών της. Η Περιφερειάρχης τόνισε επίσης πως η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια παραγωγής και εξαγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, διαθέτοντας ένα από τα πιο πλούσια «καλάθια».

«Στη ΔΕΘ-HELEXPO δημιουργούμε έναν χώρο που ενώνει επαγγελματίες, φορείς, επιχειρήσεις, αλλά και μία πλατφόρμα μέσα από την οποία γεννιούνται ιδέες που μετατρέπονται σε καινοτομία» σημείωσε με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης,

επισημαίνοντας πως αυτό ακριβώς είναι η Artozyma, μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, προβάλλοντας καινοτομία σε πρώτες ύλες, εξοπλισμό και τεχνολογίες παραγωγής, αλλά και διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Στην παρουσία της Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Γαστρονομίας Unesco, αλλά και στην καμπάνια που έχει ξεκινήσει ο κεντρικός δήμος για να προβάλλει το γλυκό της πόλης αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, κ. Βασίλης Γάκης, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις γευστικές επιρροές της Θεσσαλονίκης.

Τη στήριξη των κλάδων της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, καθώς εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας, προσφέρουν στην εθνική οικονομία και είναι εξωστρεφείς, ζήτησε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Artozyma, όπου συμμετέχουν δύο σημαντικές Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ, αυτές των αρτοποιών και των επαγγελματοβιοτεχνών ζαχαροπλαστών.

Στόχος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) είναι μέσω της Artozyma να γνωρίσουν oι νέοι άνθρωποι τα τεχνικά επαγγέλματα, όπως ανέφερε ο πρόεδρός του, κ. Μάριος Παπαδόπουλος. «Τι πιο νόστιμο από το βιοτεχνικό επάγγελμα του αρτοποιού και του ζαχαροπλάστη;» σημείωσε.

Έναυσμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του κλάδου της ζαχαροπλαστικής αποτελεί η Artozyma, πέραν της εμπορικής της διάστασης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, κ. Ιωάννη Γλύκο.

«Σήμερα γιορτάζουμε τη δύναμη της ελληνικής αρτοποιίας. Η Artozyma είναι η καρδιά που χτυπά για τον κλάδο μας, είναι το σημείο όπου το χθες συναντά το αύριο, όπου η παράδοση που παραλάβαμε από τους παππούδες και τους πατεράδες μας μετατρέπεται σε καινοτομία, σε εξωστρέφεια, σε προοπτική» τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, κα Έλσα Κουκουμέρια.

Η 12η Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Έτοιμων Προϊόντων, Artozyma, που θα διαρκέσει έως τις 2 Μαρτίου, έχει καταγράψει αύξηση 20% των εκθεσιακών χώρων, ενώ μετρά 220 εκθέτες -μέγεθος αυξημένο κατά 14% έναντι του 2024- από 21 χώρες. Η φετινή έκθεση έχει εξασφαλίσει συμμετοχές μεγάλων επιχειρήσεων πρώτων υλών, όπως επίσης και του συνόλου των φορέων της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αναπτύσσονται τρεις άξονες εκδηλώσεων, το Baking Together-Mediterranean Edition, το Pastry Lab και τα αρτοποιήματα Gluten Free, ενώ φιλοξενείται και ο διαγωνισμός Southern Europe Culinary Challenge 2026 με 300 συμμετοχές από 15 χώρες και καταξιωμένους κριτές από 10 χώρες.

Το ωράριο της Artozyma είναι αύριο Κυριακή: 10:00-19:00 και Δευτέρα: 10:00-18:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη μόνο σε επαγγελματίες κατόπιν εγγραφής.