ΔΕΘ

Φάμελλος από Θεσσαλονίκη: Να παραμείνει δημόσια η ΔΕΘ-Helexpo – Κατασκευή νέου εκθεσιακού κέντρου, όχι αναπαλαίωση του Βελλιδείου

THESTIVAL TEAM

Την ανάγκη να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε, να ανήκει στην πόλη και οι φορείς της να αποφασίζουν και να ελέγχουν την εκθεσιακή της δραστηριότητα, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος στην πρώτη συνάντηση που είχε με τη νέα διοίκηση της εταιρείας.

«Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό των σκανδάλων για το τι θα επιχειρηθεί να γίνει σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ», είπε ο κ. Φάμελλος και σημείωσε: «Δυστυχώς για 7 χρόνια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά στη ΔΕΘ και στη Θεσσαλονίκη».

Ζήτησε να κατασκευαστεί ένα νέο συνεδριακό κέντρο, από την αρχή, και όχι να «αναπαλαιωθεί» το Βελλίδειο.

Ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση για «παλινωδίες και καθυστερήσεις» στο ζήτημα της ΔΕΘ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helxpo Α.Ε. Χρήστος Τσεντεμεΐδης είπε ότι η νέα διοίκηση διαθέτει την τεχνογνωσία και την ικανότητα να υλοποιήσει τον σχεδιασμό για τη ΔΕΘ και τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ τόνισε πως αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες το 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε, Ανδρέας Μαυρομμάτης, δεσμεύτηκε ότι με την εμπειρία που διαθέτει θα κάνει τα πάντα για την ανάδειξη του εκθεσιακού οργανισμού και την προσέλκυση εκθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε και με εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΕΘ-Helexpo.

ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

