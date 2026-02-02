Έρχεται δυναμική η 31η Agrotica στη ΔΕΘ στις 12 Μαρτίου

Με εχέγγυα επιτυχίας τη στήριξη των τριών πρωταγωνιστικών φορέων της αγροτικής οικονομίας, ΕΚΑΓΕΜ, ΣΕΑΜ και ΣΠΕΛ, τη συμμετοχή των leaders του αγροτικού κλάδου και το αγοραστικό ενδιαφέρον που πηγάζει από την προδημοσίευση των επερχόμενων σχεδίων βελτίωσης η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA» αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική στην 31η διοργάνωσή της από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου.

Ήδη, ενάμιση μήνα περίπου πριν από την πραγματοποίησή της, έχει καλυφθεί το σύνολο των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, γεγονός που υπογραμμίζει την ανυπομονησία του αγροτικού κόσμου για την κορυφαία κλαδική έκθεση της αγροτικής οικονομίας, που αποτελεί παράλληλα και τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κλάδου.

Στη φετινή διοργάνωση αναμένονται χιλιάδες μεμονωμένοι και οργανωμένοι επισκέπτες από την Ελλάδα, καθώς και πολλά γκρουπ αγοραστών από βαλκανικές και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και από τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα, θα υπάρξει και στοχευμένο πρόγραμμα φιλοξενούμενων αγοραστών (hostedbuyersprogram).

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με θέμα: «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ», το οποίο θα διοργανωθεί στις 13 και 14 Μαρτίου από το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO.

Μέσα σε τέσσερις ημέρες γεμάτες καινοτομία, τεχνολογία, επιχειρηματικές ευκαιρίες και διεθνή δικτύωση η φετινή AGROTICA θα φέρει πιο κοντά επαγγελματίες, εταιρείες και φορείς απ’ όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο, αλλά και τον έντονα διεθνή της χαρακτήρα.