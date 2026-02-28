Έρχεται από σήμερα η Artozyma στη ΔΕΘ με 220 εκθέτες από 21 χώρες

Δυναμική είσοδο στο νέο έτος κάνει η ΔΕΘ-HELEXPO με την 12η Artozyma, που διοργανώνεται από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και την 38η Athens International Jewellery Show, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου.

Η μεν 12η Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Έτοιμων Προϊόντων «Artozyma», ανεβάζει φέτος τον πήχη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, αποτελώντας τη σημαντικότερη επαγγελματική συνάντηση του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2026. Η δε 38η Athens International Jewellery Show είναι η μεγαλύτερη κλαδική διοργάνωση της χώρας για το κόσμημα, το ρολόι και τους πολύτιμους λίθους, ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, η Artozyma καταγράφει αύξηση 20% των εκθεσιακών χώρων, ενώ μετρά 220 εκθέτες -μέγεθος αυξημένο κατά 14% έναντι του 2024- οι οποίοι προέρχονται από 21 χώρες έναντι 19 της προηγούμενης διοργάνωσης. Η φετινή έκθεση έχει εξασφαλίσει συμμετοχές μεγάλων επιχειρήσεων πρώτων υλών, όπως επίσης και του συνόλου των φορέων της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ενώ μετά την επιτυχία της προηγούμενης διοργάνωσης πολλοί εκθέτες συμμετέχουν με μεγαλύτερα εκθεσιακά περίπτερα.

Την ίδια στιγμή η Artozyma συνοδεύεται και από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, γεμάτο καινοτομία και δημιουργικότητα και με έντονα διεθνή χαρακτήρα, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή διακεκριμένων επαγγελματιών του κλάδου από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από τρεις κεντρικούς άξονες εκδηλώσεων, οι οποίοι καλύπτουν το φάσμα της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της εξειδικευμένης διατροφής (Gluten Free). Ο πρώτος άξονας είναι το Baking Together – Mediterranean Edition: Πρόκειται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη της μεσογειακής αρτοποιίας. Στον πυρήνα της εκδήλωσης αυτής βρίσκεται η συνεργασία τεσσάρων χωρών (Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας). Για πρώτη φορά, εθνικές ομάδες αρτοποιίας από τις χώρες αυτές συναντιούνται σε ένα μη διαγωνιστικό πλαίσιο με κοινό στόχο τη συνεργασία, την προώθηση γνώσης και την ανάδειξη της αρτοποιίας ως τέχνης και επαγγέλματος με διεθνή χαρακτήρα, ενώ συμμετέχουν επίσης κορυφαίοι επαγγελματίες, μέλη του διεθνούς δικτύου Richemont Club.

Ο δεύτερος άξονας περιστρέφεται γύρω από το Pastry Lab 2026, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Περίπτερο 15, αφιερωμένο στην υψηλή ζαχαροπλαστική, με masterclasses και σεμινάρια για επαγγελματίες και σπουδαστές. Φέτος το πρόγραμμα του Pastry Lab είναι πιο πλούσιο, έχει εξασφαλίσει διεθνή συμμετοχή, του Πορτογάλου pastry chef, Américo Dos Santos, από το βραβευμένο με 2 αστέρια Michelin εστιατόριο Belcanto, ενώ διαθέτει και τη στήριξη περισσότερων φορέων. Το Pastry Lab πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος.

Ο τρίτος άξονας είναι τα αρτοποιήματα Gluten Free. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εκδήλωση που εστιάζει στις διατροφικές τάσεις και στις ανάγκες ατόμων με δυσανεξία στη γλουτένη. Το συγκεκριμένο πεδίο δημιουργεί νέα δεδομένα για αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και επαγγελματίες HORECA που καλούνται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη διεθνή και εγχώρια ζήτηση για τέτοια είδους προϊόντα.

Επίσης, στο πλαίσιο της Artozyma θα διοργανωθεί το The Expert Lab από την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, που περιλαμβάνει επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Καινοτομία και Προκλήσεις στην Αρτοζαχαροπλαστική και την Τεχνολογία Τροφίμων», αλλά και 5 workshops που αφορούν την τεχνολογία τροφίμων. Η φετινή έκθεση όμως φιλοξενεί και τον διαγωνισμό Southern Europe Culinary Challenge 2026, μια διοργάνωση της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος με 300 συμμετοχές από 15 χώρες και καταξιωμένους κριτές από 10 χώρες.

Τα εγκαίνια της Artozyma θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστο Κέλλα.

Όσον αφορά στην 38η Athens International Jewellery Show, τα ποσοτικά δεδομένα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική του κλάδου. Η έκθεση αναπτύσσεται στο Hall 1 του Metropolitan Expo, καλύπτοντας συνολικά 11.500 τετραγωνικάμέτρα, ενώ έχει προσελκύσει 378 εκθέτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου. Το αποτύπωμά της μάλιστα είναι έντονα διεθνές, με τους εκθέτες να προέρχονται από 11 χώρες μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία, η Ινδία και η Τουρκία.

Η Athens International Jewellery Show στοχεύει για μια ακόμη χρονιά στρατηγικά στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Σχετικά με την καινοτομία, επανέρχεται για 5η συνεχή χρονιά το Design Section με αυξημένη συμμετοχή Ελλήνων σχεδιαστών, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις και τη σύγχρονη δημιουργία. Για την εξωστρέφεια υλοποιεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα Hosted Buyers, με εμπορικούς επισκέπτες από στρατηγικές αγορές, που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες των εκθετών ως αγορές-στόχοι, όπως η Εσθονία, η Σερβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μολδαβία και η Λιθουανία. Τα εγκαίνια της 38ης Athens International Jewellery Show θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Σταύρο Καλαφάτη.

Η συνέντευξη Τύπου

Το εκθεσιακό πρόγραμμα του 2026 άνοιξε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, παρουσιάζοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη των Artozyma και Athens International Jewellery Show. Τόνισε μάλιστα ότι ως άνθρωπος των εκθέσεων γνωρίζει την υπεραξία που δημιουργεί μια έκθεση στον τόπο όπου διοργανώνεται, ενώ σημείωσε πως η νέα διοίκηση θα εργαστεί τόσο για την περαιτέρω ενδυνάμωση του εκθεσιακού φορέα και τον εμπλουτισμό των διοργανώσεών του όσο και για την αναβάθμιση των εκθεσιακών του υποδομών.

«Η Artozyma είναι η δύναμή μας, η εικόνα μας, η απόδειξη ότι ο φούρνος έχει παρόν και μέλλον» ανέφερε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, κα Έλσα Κουκουμέρια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για μια ακόμα έκθεση για τους αρτοποιούς, αλλά για έναν χώρο όπου ο Έλληνας αρτοποιός συναντά το μέλλον του επαγγέλματός του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνης Βαγγέλης, έκανε λόγο για έναν θεσμό που πρέπει να υπάρχει στην πόλη, καθώς βοηθά τον ζαχαροπλάστη, και μάλιστα έναν ζαχαροπλάστη που έχει εξελιχθεί σημαντικά. «Οι νέοι ζαχαροπλάστες είναι δυναμικοί, μοντέρνοι, μορφωμένοι» σημείωσε, ενώ έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της Artozyma η Συντεχνία θα παρουσιάσει ένα ιστορικό λεύκωμα για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το γλυκό.

Θετικά είναι τα μηνύματα της επισκεψιμότητας για την 38η Athens International Jewellery Show, παρότι ο κλάδος ταλανίζεται από διάφορα προβλήματα, όπως ο φόρος πολυτελείας και η αύξηση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), κ. Πέτρος Καλπακίδης.

Με τη σειρά του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών και πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), κ. Μάριος Παπαδόπουλος, σημείωσε πως η επίσκεψη στις δύο εκθέσεις μπορεί να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους για να ακολουθήσουν το τεχνικό επάγγελμα στον χώρο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της αργυροχρυσοχοΐας.

Την εμπιστοσύνη των πανελλαδικών φορέων των κλάδων που εκπροσωπούνται σε Artozyma και Athens International Jewellery Show υπογραμμίζουν οι συνεργασίες της ΔΕΘ-HELEXPO με τις συμμετέχουσες Ομοσπονδίες (ΠΟΒΑΚΩ και Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος), όπως υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Τσαξιρλής.

Η συνεργάτιδα της Artozyma για το Baking Together- Mediterranean Edition, κα Παρθένα Παστραφίδου, αναφέρθηκε στην κοινή μνήμη των χωρών της Μεσογείου αναφορικά με τον παραδοσιακό φούρνο, αλλά και στην προσπάθεια της διοργάνωσης να αποδώσει την αξία που έχει το ψωμί στη μεσογειακή διατροφή.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, κ. Χρήστος Γκότσης, αναφερόμενος στο Southern Europe Culinary Challenge 2026, τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό το ότι επαγγελματίες του χώρου επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και την Artozyma για να διαγωνιστούν.

Το ωράριο της Artozyma είναι Σάββατο και Κυριακή: 10:00-19:00, Δευτέρα: 10:00-18:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη μόνο σε επαγγελματίες κατόπιν εγγραφής.

Το ωράριο της Athens International Jewellery Show είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 10.00-20.00 και Δευτέρα: 10.00-19.00. Απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπορικούς επισκέπτες.