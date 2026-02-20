O νέος πρόεδρος της ΔΕΘ ενημέρωσε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση της Έκθεσης

Σε πλήρη ενημέρωση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για την πορεία του έργου της Ανάπλασης της ΔΕΘ προχώρησε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., Χρήστος Τσεντεμεΐδης, με αναλυτική επιστολή που του παρέδωσε προσωπικά.

Στην επιστολή αποτυπώνεται το ιστορικό των ενεργειών που προηγήθηκαν, οι βασικές τροποποιήσεις στον σχεδιασμό, τα οφέλη του νέου μοντέλου για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της πόλης, καθώς και τα επόμενα βήματα μέχρι τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

Από σύμβαση παραχώρησης σε δημόσιο έργο

Το έργο «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη» είχε ενταχθεί, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (13.06.2024), στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Την ωρίμανση και τη διαγωνιστική διαδικασία είχε αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων της Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε υλοποίηση μέσω σύμβασης παραχώρησης και περιλάμβανε, πέραν των εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικό κέντρο, ξενοδοχείο, μητροπολιτικό πάρκο και υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ωρίμανσης, σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, τις τοπικές αρχές και φορείς της πόλης, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του σχεδιασμού, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον δημόσιο χαρακτήρα και στη λειτουργικότητα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Έτσι, αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν στο έργο το ξενοδοχείο και το επιχειρηματικό κέντρο, ενώ αλλάζει και το χρηματοδοτικό μοντέλο: το έργο θα υλοποιηθεί πλέον ως Δημόσιο Έργο με κρατική χρηματοδότηση έως 120 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας).

Το νέο φυσικό αντικείμενο

Σύμφωνα με την επιστολή, το αναθεωρημένο σχέδιο περιλαμβάνει:

Νέες σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις

Ανακαίνιση του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου

Δημιουργία 660 υπόγειων θέσεων στάθμευσης

Διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων με έμφαση στο πράσινο, καθώς και χώρους εκδηλώσεων και συνάθροισης

Η αύξηση του πρασίνου από 95 σε 120 στρέμματα αποτελεί μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Οφέλη για την πόλη

Στο πεδίο της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, επισημαίνεται η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μέσω της υπογειοποίησης της στάθμευσης και η απελευθέρωση υπέργειου χώρου για τους πολίτες, σε άμεση γειτνίαση με σταθμό Μετρό. Παράλληλα, αναδεικνύονται εμβληματικές εγκαταστάσεις της πόλης, όπως το MOMus και το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις ροές επισκεπτών.

Σε οικονομικό επίπεδο, η νέα προσέγγιση στοχεύει στην αναβάθμιση του εκθεσιακού και συνεδριακού προϊόντος της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τον ρόλο της ως επιχειρηματικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διεθνούς τουριστικού προορισμού. Όπως επισημαίνεται, από τα έσοδα της εκθεσιακής δραστηριότητας επιστρέφει στην πόλη υπερδιπλάσιο ποσό (πολλαπλασιαστής 2,1 – Πηγή: UFI), ενώ ο συνεδριακός τουρισμός αποδίδει τετραπλάσια έσοδα σε σύγκριση με τον τουρισμό αναψυχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη βελτίωση της θέσης της Θεσσαλονίκης στην ευρωπαϊκή κατάταξη συνεδριακών προορισμών την περίοδο 2013–2024.

Τα επόμενα βήματα

Όπως σημειώνεται, από τον Σεπτέμβριο έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες αναθεώρησης του σχεδίου, με καθημερινές επαφές και εβδομαδιαίες συναντήσεις υπό τη νέα διοίκηση. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ συνεχίζει τον συντονισμό των ενεργειών ωρίμανσης βάσει του νέου σχεδιασμού, σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO.

Η διοίκηση της ΔΕΘ υπογραμμίζει ότι το νέο μοντέλο επιδιώκει έναν σαφή, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχεδιασμό, με τη συντήρηση του πρασίνου να καλύπτεται από την ίδια την εταιρεία μέσω της εκθεσιακής και συνεδριακής της δραστηριότητας, διαμορφώνοντας έναν ζωντανό, ανοιχτό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.