Επιχειρηματικές συμφωνίες και αυξημένη διείσδυση σε ξένες αγορές στην 38η Athens International Jewellery Show

Με ενισχυμένη εκθεσιακή δυναμική και διευρυμένο εμπορικό ορίζοντα πραγματοποιήθηκε η 38η Athens International Jewellery Show (AIJS) στο Metropolitan Expo από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.

Η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση κοσμήματος και ωρολογίου στη χώρα αποτέλεσε πεδίο εποικοδομητικών επιχειρηματικών συναντήσεων και σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών.

Η AIJS πέτυχε τον στρατηγικό της στόχο για περαιτέρω διείσδυση σε ξένες αγορές, προσελκύοντας εμπορικούς επισκέπτες από την Ελλάδα και 29 επιπλέον χώρες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο έναντι των 18 χωρών προέλευσης της προηγούμενης χρονιάς (2025). Οι εμπορικοί επισκέπτες προήλθαν από τις: ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Καναδά, Ρωσία, Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Φινλανδία, Ισραήλ, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Λίβανο, Αίγυπτο, Αρμενία, Εσθονία, Σρι Λάνκα, Λιθουανία, Μολδαβία και Τουρκία.

Η προσέλκυση στοχευμένων εμπορικών επισκεπτών επικυρώνει τη στρατηγική της ΔΕΘ-HELEXPO για τη δημιουργία εκθέσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που προκρίνουν την εξωστρέφεια των εγχώριων παραγωγικών κλάδων.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης αναπτύχθηκαν θέματα όπως η δομή, οι τάσεις, η ζήτηση και οι ρυθμοί ανάπτυξης των διαμαντιών, ρουμπινιών, ζαφειριών και σμαραγδιών στην παγκόσμια αγορά, αλλά και οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας.