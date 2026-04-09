Δημοψήφισμα για ΔΕΘ: Η Οργανωτική Επιτροπή καταγγέλλει “ηθελημένη απόκρυψη σημαντικών στοιχείων” από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Η Οργανωτική Επιτροπή δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της για απόκρυψη στοιχείων από τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ όπως αναφέρει παραλείφθηκε συνειδητά να αποσταλεί ως συνοδευτικά το συμπληρωματικό υπόμνημα και τα πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα που κατέθεσε η ΟΕΔ στις 16.03.26 προς υποστήριξη της νομιμότητας του συλλογικού αιτήματος των χιλιάδων δημοτών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Ο δήμαρχος, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι δορυφόροι τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 1/4/26 έδειξαν τις πραγματικές τους διαθέσεις απέναντι στο αίτημα 23.214 δημοτών που ζήτησαν σύννομα και δημοκρατικά τη διενέργεια δημοψηφίσματος προκειμένου οι Θεσσαλονικείς να αποφασίσουν για τη δημιουργία πραγματικού Μητροπολιτικού πάρκου και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΘ.

Την προσχεδιασμένη απορριπτική απόφαση προανήγγειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μιλώντας για «δημοψήφισμα-επαναστατική γυμναστική», για «παραπλάνηση τεχνηέντως των δημοτών με μισές αλήθειες» και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζοντας το δημοψήφισμα «σίγουρα αχρείαστο και ενδεχομένως βλαπτικό για την πόλη». Καμιά αξία δεν είχαν οι υποκριτικές δεσμεύσεις τους ότι «θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Τις «νόμιμες προϋποθέσεις», η «Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος» (ΟΕΔ) τις τήρησε μέχρι κεραίας, σεβόμενη τους δημότες και τις δημότισσες που την εμπιστεύτηκαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά της. Τις καταπάτησε όμως, βάναυσα ο ίδιος ο δήμαρχος, περιφρονώντας τους δημότες του, είτε κρυπτόμενος πίσω από αναρμόδιες υπηρεσίες είτε παρατυπώντας με νομικίστικα τεχνάσματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατάθεση προσφυγής της ΟΕΔ στην Αποκεντρωμένη διοίκηση για ακύρωση αυτής της παράνομης απόφασης ήταν μονόδρομος.

Αλλά και στις άλλες κινήσεις του έδρασε παράτυπα και παραπειστικά. Στην ενέργειά του να απευθύνει ερώτημα για γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), παρέλειψε συνειδητά να αποστείλει ως συνοδευτικά το συμπληρωματικό υπόμνημα και τα πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα που κατέθεσε η ΟΕΔ στις 16.03.26 προς υποστήριξη της νομιμότητας του συλλογικού αιτήματος των χιλιάδων δημοτών, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

Την ηθελημένη απόκρυψη σημαντικών στοιχείων από πλευράς διοίκησης, επιβεβαιώνει ρητά η από 07.04.2026 απαντητική επιστολή του ΝΣΚ στο από 03.04.2026 ερώτημα της ΟΕΔ, αμέσως μετά την ανάρτηση με αριθμό 22/2026 της γνωμοδότησής του, που ακολούθησε την κρίσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, στην απαντητική επιστολή του ΝΣΚ προς την ΟΕΔ αναφέρεται ότι στο υποβληθέν έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας του δήμου, που απευθυνόταν στο ΝΣΚ, δεν περιλαμβάνονταν τα επικαλούμενα κρίσιμα έγγραφα της ΟΕΔ. Επισημαίνεται δε, ότι το ΝΣΚ δεν θα μπορούσε να λάβει υπόψη του κανενός είδους στοιχεία και έγγραφα υπέρ των θέσεων της ΟΕΔ, παρά μόνο εάν τα είχε διαβιβάσει στο ΝΣΚ ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως όφειλε να πράξει.

Η «Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος» διαβεβαιώνει τους 23.214 δημότες και δημότισσες που κατέθεσαν σύννομο αίτημα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, τους εθελοντές και τις εθελόντριες που μόχθησαν ανιδιοτελώς προκειμένου να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό αιτημάτων αλλά και τις δεκάδες συλλογικότητες που στήριξαν το εγχείρημα, ότι ο όμορφος και καταξιωμένος στην κοινωνία της πόλης αγώνας που δίνουμε μαζί εδώ και έναν χρόνο θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωση του συλλογικού μας αιτήματος: Πραγματικό Μητροπολιτικό πάρκο και βιώσιμη ΔΕΘ!