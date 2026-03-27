ΔΕΘ: Ποιοτικά αναβαθμισμένο το εκθεσιακό “δίδυμο” Forward Green και Renewable EnergyTech

THESTIVAL TEAM

Με αισθητή βελτίωση στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά το εκθεσιακό «δίδυμο» Forward Green και Renewable EnergyTech προσελκύει από χθες επαγγελματίες που αναζητούν τις πλέον σύγχρονες λύσεις στα πεδία της κυκλικής οικονομίας και της έξυπνης και πράσινης ενέργειας. Έντονο είναι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, με τα προγραμματισμένα B2B ραντεβού να έχουν ξεπεράσει τα 350.

Στον εκθεσιακό χώρο ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και λύσεις φόρτισης, τεχνολογίες καθαρισμού φωτοβολταϊκών, συστήματα ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών και μπαταριών, αλλά και μέθοδοι παραγωγής ενέργειας από κουκούτσι ελιάς, ενώ στους διαδρόμους των περιπτέρων κυκλοφορούν ρομποτικά συστήματα της Huawei, τα οποία αλληλοεπιδρούν με το κοινό.

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις, με τον ενημερωτικό χαρακτήρα των δύο εκθέσεων να αναδεικνύεται πιο πλούσιος από ποτέ. Μετά τα χθεσινά εγκαίνια του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» -με την υποστήριξη του ΟΤΑ Voice- συνεχίζονται σήμερα τα workshops του με υψηλή συμμετοχή. Ισχυρή είναι η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπους δήμων από όλη τη χώρα να έχουν συγκεντρωθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις που διοργανώνει το energypress.gr (Renewable Energy Forum Energypress) και οι οποίες εστιάζουν σε μια σειρά προκλήσεων του κλάδου της ενέργειας, από την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών έως τις ευκαιρίες αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις. Μέχρι και αύριο 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 35 παρουσιάσεις εταιρειών για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Στις δύο εκθέσεις συμμετέχουν 81 εξειδικευμένοι εκθέτες (70 εγχώριοι και 11 διεθνείς) από χώρες όπως η Κύπρος, η Τσεχία, η Κίνα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία.

Το ωράριο λειτουργίας των Forward Green και Renewable EnergyTech είναι σήμερα και αύριο 10:00 με 19:00.

Επίσημος Υποστηρικτής είναι η OPTIMUS ENERGY και Επίσημοι Συνεργάτες οι εταιρείες FARIA RENEWABLES, GREENVOLT NEXT GREECE S.A., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., COMBATT και BUREAU VERITAS.

