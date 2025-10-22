ΔΕΘ: Πάνω από 200 εκθέτες στην Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 – Με διεθνή χαρακτήρα και βαλκανικό προσανατολισμό

Η ναυτική έκθεση Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 επιστρέφει δυναμικά από Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας τα δύο μεγαλύτερα και κεντρικότερα κτίρια, το Περίπτερο 13 και το Περίπτερο 15.

Αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση για το σκάφος, την αλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργώντας ως πύλη εξωστρέφειας και διασύνδεσης με τις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και των επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με πάνω από 200 εκθέτες και πλήθος νέων συμμετοχών, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι διευρυμένη σε μέγεθος και περιεχόμενο, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως το κορυφαίο γεγονός θαλάσσιας δραστηριότητας στα Νότια Βαλκάνια.

Η έκθεση πραγματοποιείται παράλληλα με τη Sea & Tourism Expo, προσφέροντας ένα ενιαίο θεματικό εκθεσιακό περιβάλλον που καλύπτει κάθε πτυχή της θάλασσας -από το σκάφος και την αλιεία, μέχρι τον θαλάσσιο τουρισμό, την κατάδυση και τα θαλάσσια σπορ.

Η φετινή διοργάνωση καλύπτει περισσότερα από 10.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, φιλοξενώντας κατασκευαστές και εισαγωγείς σκαφών αναψυχής, φουσκωτών και πλαστικών, επιχειρήσεις ναυτιλιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών, εταιρείες ειδών αλιείας, υποβρύχιας αλιείας και ψαροτούφεκου, καθώς και επιχειρήσεις chartering, ενοικίασης σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού.

Συμμετέχουν επίσης πάροχοι καταδυτικού εξοπλισμού, watersports και outdoor δραστηριοτήτων.

Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και η στοχευμένη προβολή στις αγορές των γειτονικών βαλκανικών χωρών -όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Αλβανία και τα Σκόπια- ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και συμβάλλουν στη διεύρυνση συνεργασιών και εμπορικών ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων, εστιασμένο στους εξής τέσσερις βασικούς άξονες: θαλάσσιος τουρισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τεχνολογία σκαφών, τεχνικές αλιείας, και υποβρύχια αλιεία κατάδυση.

Η Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 παραμένει σημείο αναφοράς για τον κλάδο, αλλά και πλατφόρμα εμπορικής ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας, αποτελώντας ιδανικό σημείο συνάντησης για επαγγελματίες και λάτρεις της θάλασσας.

Πού θα πραγματοποιηθεί

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στα Περίπτερα 13 και 15 του Εκθεσιακού Κέντρου Helexpo Θεσσαλονίκης, μπροστά από την πλατεία ΧΑΝΘ και τον Λευκό Πύργο, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

Ωράριο λειτουργίας

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου: 13:00 – 21:00

Σάββατο 1 Νοεμβρίου: 10:00 – 21:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου: 10:00 – 20:00

Περισσότερες Πληροφορίες: https://thessaloniki.boatfishingshow.gr