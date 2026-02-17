ΔΕΘ-HELEXPO: Συγκροτήθηκε συμβουλευτική επιτροπή για την ενίσχυση της διασύνδεσης με τους παραγωγικούς φορείς

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, λαμβάνοντας απόφαση για τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της εταιρείας και την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της. Η δημιουργία του νέου θεσμικού οργάνου σηματοδοτεί ένα θετικό βήμα για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα, εγκαινιάζοντας μια περίοδο στενής συνεργασίας με τις παραγωγικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Το κύριο χαρακτηριστικό της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η συγκρότησή της στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Στη σύνθεσή της συμμετέχουν οι Πρόεδροι έξι κορυφαίων παραγωγικών φορέων, καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, γεγονός που προσδίδει στο όργανο αυξημένο κύρος και βαρύτητα.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως ορίστηκαν με τετραετή θητεία, είναι τα εξής:

Μασούτης Ιωάννης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Μερελής Κυριάκος, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Παπαδόπουλος Μάριος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Σαράντη Λουκία, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Φιλιππίδης Παντελεήμων, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Διαμαντίδης Συμεών, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Θάνος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έναν άρτια δομημένο και τεχνοκρατικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος διασφαλίζει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. Βάσει του Κανονισμού, η ΔΕΘ-HELEXPO αναλαμβάνει την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του οργάνου, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί ως αμιγώς γνωμοδοτικό όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αποστολή της είναι η υποστήριξη της Διοίκησης σε τρεις κρίσιμους άξονες: Την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, τον σχεδιασμό στρατηγικών συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΔΕΘ-HELEXPO.

Αναφερόμενος στη σύσταση του νέου οργάνου, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια πρωτοβουλία βαρύνουσας σημασίας που θεσμοθετεί τη σύμπλευση του εθνικού εκθεσιακού φορέα με την ηγεσία της επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή των ίδιων των Προέδρων των φορέων προσδίδει το κύρος και τη δυναμική που απαιτεί η νέα εποχή της ΔΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάζουμε μια συνεργασία, όπου η εμπειρία και η γνώση της αγοράς και της οικονομίας θα τροφοδοτούν άμεσα τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, με κοινό στόχο την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ-HELEXPO».