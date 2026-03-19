ΔΕΘ: Άλμα 100% στους διεθνείς εμπορικούς επισκέπτες της 12ης Artozyma

Επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ένα σημαντικό εκθεσιακό γεγονός για τον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 12η «Artozyma» άφησε ένα ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα.

Η διοργάνωση της ΔΕΘ-HELEXPO, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, λειτούργησε ως καταλύτης επιχειρηματικών συμφωνιών (B2B), κεφαλαιοποιώντας τη διεύρυνση της διεθνούς της απήχησης και ικανοποιώνταςτο σύνολο των συμμετεχόντων εκθετών.

Άλμα 100% στους διεθνείς εμπορικούς επισκέπτες

Η 12η Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Έτοιμων Προϊόντων «Artozyma», ξεχώρισε για την περαιτέρω ενίσχυση του εξωστρεφούς της χαρακτήρα. Ειδικότερα, η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αύξηση της τάξης του 100% όσον αφορά τους εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Συνολικά, η επισκεψιμότητα διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα με την επιτυχημένη διοργάνωση του 2024, γεγονός που ικανοποίησε το σύνολο των εκθετών, οι οποίοι προχώρησαν σε ουσιαστικές B2B επαφές.

Στην έκθεση έδωσαν το «παρών» εμπορικοί επισκέπτες από την Ελλάδα και από 29 χώρες του εξωτερικού, καταγράφοντας αύξηση 26% στον αριθμό των χωρών προέλευσης έναντι των 23 χωρών της Artozymaτου 2024. Αναλυτικότερα, οι εμπορικοί επισκέπτες ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη από τις: ΗΠΑ, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ρουμανία, Κύπρο, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Εσθονία, Πουέρτο Ρίκο, Λιθουανία, Μολδαβία και Τουρκία.

Το αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον της 12ης Artozyma πλαισιώθηκε από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Στον πυρήνα τους βρέθηκε το «BakingTogether – MediterraneanEdition», όπου εθνικές ομάδες αρτοποιίας από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, παρουσία κορυφαίων επαγγελματιών του διεθνούς δικτύου RichemontClub, συνεργάστηκαν σε ένα καινοτόμο μη διαγωνιστικό πλαίσιο για την προώθηση της μεσογειακής αρτοποιίας.

Παράλληλα, η υψηλή ζαχαροπλαστική κυριάρχησε στο αναβαθμισμένο «PastryLab 2026», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, φιλοξενώντας εξειδικευμένα masterclasses και κορυφαία ονόματα, όπως τον βραβευμένοΠορτογάλο pastrychef, AméricoDosSantos, από το εστιατόριο Belcanto.

Τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις του κλάδου HORECA κάλυψε η ειδική θεματική ενότητα για τα αρτοποιήματα «Gluten Free», ενώ στο πεδίο της τεχνολογικής κατάρτισης ξεχώρισε το «The ExpertLab» της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, με επιστημονική ημερίδα και πρακτικά workshops. Η δυναμική της διοργάνωσης ενισχύθηκε περαιτέρω από τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού «Southern Europe CulinaryChallenge 2026» της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, με 300 συμμετοχές από 15 χώρες, αλλά και από την παρουσίαση του ιστορικού λευκώματος για τα 175 χρόνια ζωής της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, δράσεις που προσέδωσαν σημαντική προστιθέμενη αξία στη συνολική εκθεσιακή εμπειρία.