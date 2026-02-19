MENOY

ΔΕΘ

Ανάπλαση ΔΕΘ: Τι προβλέπει το σχέδιο – Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, ενός έργου με δημόσια χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει νέα εκθεσιακά κτήρια εμβαδού περίπου 41.500 τμ και αξιοποίηση των 100 αδόμητων στρεμμάτων με φυτεύσεις πρασίνου, ανοιχτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο του πρότζεκτ θα προχωρήσει ακόμη η ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ι.Βελλίδης», εμβαδού περίπου 6.500 τετραγωνικών, το οποίο προβλεπόταν αρχικά να κατεδαφιστεί.

Το σχέδιο, για το οποίο η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπει ακόμη τη δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθευσης και υποδομών υποστήριξης (δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρικών, ενεργειακές παρεμβάσεις), όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση για τα έργα που έχει αναλάβει να ωριμάσει και να επιταχύνει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πρότζεκτ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, τα υπόλοιπα κτήρια που θα διατηρηθούν -πέραν «Ι.Βελλίδης»- είναι ο Πύργος του ΟΤΕ, το «Παλέ ντε Σπορ», το κτήριο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το παλιό περίπτερο της Esso Pappas ως χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του ’60 και το τόξο στην πύλη που «κοιτάζει» προς την ΧΑΝΘ.

