Agrotica 2026: Κατακόρυφη αύξηση των εμπορικών επισκεπτών κατά 61% και των ξένων συμμετοχών κατά 49%

Με την καταγραφή ιστορικών επιδόσεων σε επίπεδο διεθνοποίησης και την ολοκλήρωση πολλών εμπορικών συμφωνιών, πραγματοποιήθηκε η 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» από τις 12-15 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η 31η Agrotica κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 49% στις ξένες συμμετοχές σε σχέση με την αντίστοιχη διοργάνωση του 2024. Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε και από σημαντική άνοδο της τάξεως του 61% στους εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό.

Συνολικά, η έκθεση συγκέντρωσε 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, καλύπτοντας το 100% των διαθέσιμων εκθεσιακών εγκαταστάσεων, ήτοι 38.000 τ.μ. καθαρού εκθεσιακού χώρου, εντάσσοντας στον λειτουργικό της σχεδιασμό ακόμη και το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Η διεθνής απήχηση της έκθεσης αποτυπώθηκε στην προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από 37 χώρες (έναντι 28 χωρών το 2024). Το ξένο κοινό προήλθε, μεταξύ άλλων, από: ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Βέλγιο, Τσεχία, Ιρλανδία, Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυνησία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουκρανία, Γεωργία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μάλτα, Μολδαβία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κόσοβο.

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Agrotica οργανωμένο πρόγραμμα προγραμματισμένων B2B συναντήσεων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Enterprise Europe Network. Μέσω του δυναμικού προγράμματος HostedBuyers, πραγματοποιήθηκαν 500 ραντεβού των εκθετών με 33 εμπορικούς επισκέπτες από 9 στοχευμένες αγορές. Παράλληλα, διοργανώθηκαν 1.500 συναντήσεις στο πλαίσιο οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων 500 επαγγελματιών από τα Βαλκάνια.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Η 31η Agrotica λειτούργησε ως πλατφόρμα ανάδειξης των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας. Μέσω στοχευμένης σύμπραξης της ΔΕΘ-HELEXPO με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ (Περίπτερο 11), παρουσιάστηκαν προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης: έξυπνη παρακολούθηση καλλιεργειών, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), διαλειτουργικές πλατφόρμες, εργαλεία ανάλυσης κλιματικών δεδομένων και μοντέλα προσομοίωσης για την κλιματικά ευφυή γεωργία.

Σε επίπεδο συνεδριακού περιεχομένου, ξεχώρισε το Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη ΔΕΘ-HELEXPO και το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, τιμώντας την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της πανεπιστημιακής σχολής.

Η επιτυχία της διοργάνωσης στηρίχθηκε τέλος στην καθοριστική συμβολή των κλαδικών φορέων. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), στήριξαν την Agrotica με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων-μελών τους και ανέδειξαν την έκθεση ως μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του γεωργικού κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη.

Η ΔΕΘ-HELEXPO δίνει ραντεβού με τον αγροτικό κλάδο και τις επιχειρήσεις του από τις 28-31 Ιανουαρίου 2027 στην 14η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία ZOOTECHNIA, από τις 4-7 Μαρτίου 2027 στην 15η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, AGROTHESSALY (στη Λάρισα) και από τις 27-30 Ιανουαρίου 2028 στην 32ηAGROTICA.