31η Agrotica: Κόμβος καινοτομίας, θεσμικού διαλόγου και εξωστρέφειας για τον αγροτικό κλάδο

Η ενίσχυση των επαγγελματικών συνεργειών και η συστηματική ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις αποτελούν τον πυρήνα της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica», η οποία συνεχίζεται μέχρι και τις 15 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής μετάβασης και του εξορθολογισμού του παραγωγικού κόστους, η διοργάνωση λειτουργεί ως ένα δομημένο πεδίο ενημέρωσης και επιχειρηματικής δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό την έκθεση επισκέφθηκε και περιηγήθηκε στα περίπτερά της ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες και παραγωγούς για τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες της γεωργίας.

Σήμερα, το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης. Το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Agrotica, με θέμα «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO και το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες εξέτασαν ρεαλιστικές προσεγγίσεις γύρω από την ευφυή γεωργία. Χαιρετίζοντας τις εργασίες, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, τόνισε: «Το συνέδριό μας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Δύο ιστορικοί φορείς της Θεσσαλονίκης ενώνουν σταθερά τις δυνάμεις τους, γεφυρώνοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την πραγματική οικονομία. Το συνέδριο αγγίζει τον πυρήνα των σύγχρονων προκλήσεων: από την ευφυή γεωργία μέχρι τη βιωσιμότητα».

Αντίστοιχα, έντονο επαγγελματικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει στο Περίπτερο 11 η σύμπραξη της ΔΕΘ-HELEXPO με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, παρουσιάζοντας πρακτικές λύσεις γύρω από το τρίπτυχο «Βιοοικονομία, Ενέργεια & Ψηφιακή Γεωργία».

Στο πεδίο των εμπορικών συνεργασιών, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα προσχεδιασμένων B2B συναντήσεων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Enterprise Europe Network. Στόχος είναι η οργανωμένη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων, παράλληλα με την υποδοχή ξένων εμπορικών επισκεπτών μέσω του προγράμματος HostedBuyers.

Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Σωκράτη Φάμελλου

Την Agrotica επισκέφθηκε σήμερα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση της εταιρείας. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης και ο γενικός διευθυντής, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, τον ενημέρωσαν αναλυτικά για τις εκθεσιακές επιδόσεις της 31ης «Agrotica», καθώς και για τη σταθερή πορεία υλοποίησης του στρατηγικού έργου της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης EIMA

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της «Agrotica» πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ειδική συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης EIMA, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2026 στην Μπολόνια. Οι γενικοί διευθυντές δημοσίων σχέσεων της ιταλικής ένωσης FEDER UNACOMA, κ.κ. DavideGallarate και GirolamoRossi, υπογράμμισαν τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας στον αγροτικό τομέα. Όπως επισημάνθηκε, η EIMA αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς, στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αύξηση της επενδυτικής ικανότητας και την παροχή καινοτόμου μηχανολογικού εξοπλισμού, απόλυτα προσαρμοσμένου στις εδαφοκλιματικές ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου.

Το ωράριο λειτουργίας της «Agrotica» για την Κυριακή είναι 10:00-19:00, ενώ το Σάββατο η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 20:00.