31η Agrotica 2026: “Από τον Σπόρο της Γνώσης στον Καρπό Καινοτομίας – 100 Χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ”

«Από τον Σπόρο της Γνώσης στον Καρπό της Καινοτομίας – 100 Χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ», είναι ο τίτλος του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της 31ης Έκθεσης Agrotica 2026, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» (περίπτερο 8, 2ος όροφος). Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 9.30 πμ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας, Καθηγητή Θωμά Κωτσόπουλο, «Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ φιλοδοξεί να διοργανώσει ένα Συνέδριο αντάξιο της ιστορίας του και της σημαντικής συνεισφοράς του στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας. Συμπίπτει με τα 100 χρόνια επετείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και τις προ-επετειακές εκδηλώσεις του Τμήματος Γεωπονίας οι οποίες θα κορυφωθούν μέσα στο 2027».

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τη γνώση που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, το παρελθόν, το παρόν και την εφαρμοσμένη έρευνα που παράγεται στο Τμήμα, με αφετηρία την ιστορική πορεία του Τμήματος από το 1927 και τη συμβολή του στη γεωπονική εκπαίδευση της χώρας.

Σκοπός είναι η επιστημονική αλλά και πρακτική συζήτηση σύγχρονων θεμάτων με έμφαση στην καινοτομία και στην προσφορά ωφέλιμων αποτελεσμάτων για τον κόσμο της παραγωγής και όλης της αγροδιατροφικής αλυσίδας από το χωράφι στο ράφι. Το επιστημονικό στίγμα της διοργάνωσης αποτυπώνεται σε θεματικές ενότητες και διαδραστικές συνεδρίες που αντανακλούν τις προκλήσεις αλλά κυρίως τις προοπτικές του μέλλοντος.

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας και υπεύθυνη των δράσεων Εξωστρέφειας του Τμήματος Μαρία Παρταλίδου αναφέρει «Η εκδήλωση αποτελεί μια κορυφαία δράση εξωστρέφειας του Τμήματος Γεωπονίας, ενός από τα κορυφαία τμήματα της χώρας και το μοναδικό με τέτοιο διεπιστημονικό εύρος. Στο Συνέδριο, πέρα από το επιστημονικό περιεχόμενο, θα δοθεί η δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αλληλεπιδράσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας με τους αποφοίτους του Τμήματος Γεωπονίας, με τη συμμετοχή του νεοσύστατου Συλλόγου Αποφοίτων (Alumni) του Τμήματος αλλά και να βρεθούν γεωργοί, συνεταιρισμοί, φορείς άσκησης πολιτικής, επιχειρήσεις από όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Σκοπός είναι να μοιραστούν σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον τόσο της γεωργίας όσο και της γεωπονικής επιστήμης».

Κατά τη διάρκεια της Agrotica, το Τμήμα Γεωπονίας διοργανώνει εκδηλώσεις-παρουσιάσεις και εργαστήρια για μαθητές/τριες, ερευνητές/τριες συνεργάτες/τιες, ανθρώπους του κλάδου και το ευρύ κοινό. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 12 Μαρτίου ως την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Περίπτερο 8, (όροφος 2, Stand 22).

