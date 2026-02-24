Βασικό σημείο δικτύωσης για επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο η Αγορά του 28ου ΦΝΘ

Η Αγορά του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει από τις 8 έως τις 12 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικό σημείο συνάντησης και δικτύωσης για επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Περισσότεροι από 500 παραγωγοί, σκηνοθέτες, διανομείς, sales agents, εκπρόσωποι τηλεοπτικών φορέων και προγραμματιστές φεστιβάλ από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής, από την ανάπτυξη έως τη διανομή.

Κεντρικοί άξονες της Αγοράς είναι το Agora Doc Market, με περισσότερα από 200 ολοκληρωμένα ντοκιμαντέρ διαθέσιμα για προβολή σε διαπιστευμένους επαγγελματίες, το Thessaloniki Pitching Forum, που παρουσιάζει πρότζεκτ σε στάδιο ανάπτυξης με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, και το Agora Docs in Progress, το οποίο εστιάζει σε ταινίες που βρίσκονται λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, προσφέροντας ευκαιρίες χρηματοδότησης, διανομής και διεθνούς δικτύωσης.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν επίσης το Agora XR Lab, ένα εργαστήριο αφιερωμένο σε έργα XR και new media που διερευνούν νέες μορφές αφήγησης, και το Agora Boost, που παρέχει συμβουλευτική και εκπαίδευση σε Έλληνες δημιουργούς. Παράλληλα, τα Agora Talks φιλοξενούν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από καίρια ζητήματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, οι διεθνείς συμπαραγωγές, η βιωσιμότητα στην παραγωγή και το μέλλον του ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ.

Η Αγορά ενισχύει φέτος τον διεθνή χαρακτήρα της μέσα από νέες διασυνοριακές συνεργασίες, think tanks και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη στήριξη δημιουργών σε συνθήκες κρίσης, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε «πράσινες» πρακτικές και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, βραβείων και επαγγελματικών συναντήσεων, η Αγορά της Θεσσαλονίκης παραμένει σταθερά ένα από τα σημαντικότερα hubs του ντοκιμαντέρ στον ευρωπαϊκό χώρο.