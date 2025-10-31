MENOY

ΣΙΝΕΜΑ

Το πρώτο τρέιλερ του “Scream 7”: Ακόμα πιο τρομακτική η ταινία, επιστρέφει η Νεβ Κάμπελ – Δείτε βίντεο

Η Paramount και η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Scream 7» του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

Ο δημιουργός του franchise Κέβιν Γουίλιαμσον επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream». Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα $166 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Δείτε το τρέιλερ του Scream 7

Στο καστ επιστρέφει και η Κόρτνεϊ Κόξ μαζί με τους Ντέιβιντ Αρκέτ, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν και Μέισον Γκούντινγκ, ενώ συμμετέχουν και οι Μάθιου Λίλαρντ, Σκοτ Φόλεϊ, Αννα Καμπ, Μαρκ Κονσουέλος, Ίθαν Έμπρι, Άσα Τζέρμαν, ΜακΚένα Γκρέις, Σελέστ Ο’Κόνορ και άλλοι.

Το «Scream 7» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026 τριάντα χρόνια μετά την προβολή της αρχικής ταινίας, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

