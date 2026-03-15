Το ντοκιμαντέρ “Λύτρωση” του Μίχαου Μάρτσακ κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ένας 16χρονος από τη Ρουμανία τον Μάιο του 2023 φεύγει κρυφά από το σπίτι του και παίρνει το λεωφορείο για τη Βαρσοβία. Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τον καταγράφει να στέκεται για είκοσι λεπτά σε μια κεντρική γέφυρα της πόλης, ατενίζοντας σιωπηλά το νερό. Όταν η κάμερα επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο, το παιδί είναι άφαντο. Ο τραγικός πατέρας του 16χρονου, που έκτοτε τον αναζητά κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα, αυτοσχεδιάζοντας ασταμάτητα σε μεθόδους και μέσα έρευνας, είναι το κεντρικό πρόσωπο του ντοκιμαντέρ «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ, το οποίο κατέκτησε τον Χρυσό Αλέξανδρο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ), που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 ευρώ.

«Ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται σε μια ταινία που αξιοποιεί τον κινηματογράφο στο έπακρο, προσφέροντάς μας την εμπειρία να γινόμαστε ένα με την εσωτερική ζωή ενός πατέρα σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, μετατρέποντας την απουσία σε ουσιαστική, βαθιά παρουσία», αναφέρεται στο σκεπτικό της κριτικής επιτροπής του 28ου ΦΝΘ. Η συγκεκριμένη ταινία μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

«Είναι μεγάλη συγκίνηση να βρίσκομαι εδώ, έναν χρόνο αφότου είχα παρουσιάσει την ταινία στο Thessaloniki Pitching Forum της Αγοράς. Ήταν μια σημαντική περίοδος για μένα γιατί τότε ήταν που οριστικοποιήσαμε τη συνεργασία μας με τους Γάλλους παραγωγούς της ταινίας. Ονειρευόμουν ότι θα γυρίσω εδώ για να παρουσιάσω την ταινία και είμαι τόσο χαρούμενος που αυτό συνέβη» είπε ο Μίχαου Μάρτσακ, παραλαμβάνοντας το βραβείο. Ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε τον Ντάνιελ, που απεικονίζεται στο ντοκιμαντέρ, ο οποίος υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα στην πλάτη πρόσφατα, και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. «Τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διηγηθώ την ιστορία της οικογένειάς του, όπως επίσης ευχαριστώ θερμά και όλο το συνεργείο της ταινίας για την υπέροχη συνεργασία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε στους Τζανάι Μπούλος και Αμντ Αλκάντερ Χάμπακ για το ντοκιμαντέρ «Πουλιά του Πολέμου».

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος δήλωσαν ενθουσιασμένα από τις ταινίες που συμμετείχαν και αποφάσισαν να δώσουν επιπλέον δύο ειδικές μνείες, στα ντοκιμαντέρ «Η Ομορφιά των Σφαλμάτων» του Γιούκα Κάρκαϊνεν και στο «Γύρω από τον Παράδεισο» της Γιούλια Λόξινα.

Η τελετή απονομής των βραβείων με την οποία ολοκληρώθηκε η 28η διοργάνωση του Φεστιβάλ, έγινε στην αποθήκη Γ’ του Λιμανιού. «Σε μία δύσκολη συγκυρία για όλον τον πλανήτη, η Θεσσαλονίκη έγινε για μία ακόμη φορά το επίκεντρο προβολής της αλήθειας γύρω μας. Της αλήθειας που έχουμε πραγματικά ανάγκη και όλους εκείνους που την καταγράφουν και μας τη μεταφέρουν, τιμούμε σήμερα εδώ», ανέφερε ο παρουσιαστής της τελετής Βασίλης Τερζόπουλος.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ NEWCOMERS

Δεκατέσσερις ταινίες άνω των 50 λεπτών, τις οποίες υπογράφουν νέοι δημιουργοί, διαγωνίστηκαν για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή και ο Αργυρός Αλέξανδρος στο «Ψηφιακοί σύντροφοι» της Τζούγουα Λιανγκ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα Film Forward περιλαμβάνει δέκα ταινίες άνω των 45 λεπτών, οι οποίες πειραματίζονται με τη φόρμα και τη μέθοδο της ταινίας τεκμηρίωσης.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ. Ο Αργυρός Αλέξανδρος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Στάθμη» των Κάρλος Μόρα Φουέντες και ‘Αννα Μπέρκχοφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες για να παρουσιάσουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη και βυθίζοντας τον θεατή σε μια διαδραστική εμπειρία. Ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Immersive συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ και τον κατέκτησε το «Ένα άλλο μέρος» του Ντομένικο Σίνγκα Πεντρόλι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ PODCAST

Το Βραβείο του Διαγωνιστικού Podcast που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονεμήθηκε στο podcast «Ο τελευταίος μηχανικός προβολής» του Νίκου Θεοδοσίου, ενώ ειδική μνεία απονεμήθηκε στο «Απαλά όμορφή μου γοργόνα» των Γεωργίας Καρύδη και Miss BwO.

Παράλληλα, στην τελετή λήξης του 28ου ΦΝΘ απονεμήθηκε το Βραβείο ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ηχητικού Ντοκιμαντέρ. Η νικήτρια του βραβείου θα βρεθεί για έξι εβδομάδες στη Γαλλία για να συμμετάσχει στο Sound Documentary International Summer Programme της ENS Louis Lumière, που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου (δημιουργούς blog, podcast ή οποιουδήποτε άλλου ηχητικού project). Το βραβείο-υποτροφία κέρδισε η Παναγιώτα Βαγιού για το podcast «Δεκεμβριανά (Δελτία)».

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

To Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος. Το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Μπάρμπαρα για πάντα» της Μπράιντι Ο’Κόνορ.

Εύφημη Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Τραγούδι δίχως σπίτι» του Ράτι Τσιτελάντζε

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Φέτος, για μία ακόμα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, απονεμήθηκε το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και δίνεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες.

Το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Κάτω από την επιφάνεια» του Βασίλη Μπαραχάνου.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, το οποίο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση απονέμει επίσης το βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ, στο καλύτερο ελληνικό πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum, το οποίο επιλέγεται από την αντίστοιχη επιτροπή.

Το βραβείο της ΕΡΤ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»

Το βραβείο «Human Rights in Motion» δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να αναδείξει τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τιμώντας τον/τη σκηνοθέτη/σκηνοθέτρια της ταινίας που αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το βραβείο απονέμεται σε τέσσερα κορυφαία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ευρώπης: το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το FIPADOC στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Σέφιλντ και το doclisboa στη Λισαβόνα. Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, διεκδικούν όλες οι ταινίες των τριών διαγωνιστικών τμημάτων που πραγματεύονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών.

Τo βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Πουλιά του πολέμου» των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ, ενώ ειδικές Μνείες απονεμήθηκαν στα ντοκιμαντέρ «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου και «Γύρω από τον παράδεισο» της Γιούλια Λόξινα.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ και το έλαβαν οι Ράφα Μολές και Πέπε Αντρέου για το ντοκιμαντέρ «La Pietà».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας απονέμει δύο βραβεία: ένα βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ελληνικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο πρόγραμμα Agora Docs in Progress και ένα βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ιστορίες ενός ψέματος» της Όλιας Βερροιοπούλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας φέρνει σε επαφή δύο θεσμούς που τους ενώνουν η έντονη ευαισθητοποίηση και οι συγγενικοί στόχοι, και που λειτουργούν συμπληρωματικά: το Φεστιβάλ προωθεί και προβάλλει έργα δημιουργών που αποκαλύπτουν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στο δύσκολο έργο της Διεθνούς Αμνηστίας που κινητοποιείται, ασκεί πιέσεις και αφυπνίζει τη συνείδηση του κόσμου. Η επιβράβευση από έναν ανθρωπιστικό θεσμό στο πλαίσιο ενός κινηματογραφικού θεσμού έχει διπλή σημασία για τον ντοκιμαντερίστα, καθώς η δημιουργία του τιμάται σε διπλό επίπεδο – καλλιτεχνικό αλλά και ανθρωπιστικό. Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Αμερικανός γιατρός» της Πο Σι Τενγκ.

Επιπλέον, εύφημη μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Πορφυρά κορίτσια» της Πάουλα Κούρι.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη κινηματογραφική. Το φως, η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι, όλα μοιάζουν να κινούνται πιο πολύ σε φιλμικό, παρά σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται ενεργά και στηρίζει με ενθουσιασμό την υπαρξιακή σχέση της πόλης με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Για να ενισχυθεί αυτή η σχέση, συνυπογράφηκε πρόσφατα σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας που περιλαμβάνει και τη θεσμοθέτηση δύο βραβείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ύψους 5.000 ευρώ το καθένα, για ελληνικές ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθώς οι πόλεις είναι ο γεωμετρικός τόπος στον οποίο συναντιούνται οι ζωές και τα όνειρα των ανθρώπων που τις κατοικούν, η θεματική ενότητα των ελληνικών ταινιών του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που θα μπορούν να είναι υποψήφιες για το βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ονομάζεται «Ιστορίες πόλης» και οι ταινίες που περιλαμβάνει θα πρέπει να διαπραγματεύονται θέματα ή να αφηγούνται ιστορίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες πόλεις και την καθημερινή ζωή σ’ αυτές.

Το Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)

H Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, απένειμε δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία των τριών διαγωνιστικών τμημάτων του Φεστιβάλ.

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Πουλιά του πολέμου» των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει σε κάποιο από τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απένειμε το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος. Το βραβείο απονέμεται μετά από απόφαση της ειδικής γενικής συνέλευσης όλων των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου που έχουν παρακολουθήσει το Φεστιβάλ. Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά.

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television), που απονέμεται σε σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνιστικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έλαβε το ντοκιμαντέρ «Πουλιά του πολέμου» των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ.

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ

Η αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση έρχεται σε πρώτο πλάνο στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ταινίες του οποίου αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον και το αντίτιμο που πληρώνει η ανθρωπότητα. Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το βραβείο απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Χρόνος και νερό» της Σάρα Ντόζα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στα ντοκιμαντέρ «Where Shadows Rest» της Μαριάννας Οικονόμου και «Γεννημένος δύο φορές» του Στέλιου Κούλογλου αντίστοιχα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Η Fischer, σταθερά επίσημος χορηγός των Βραβείων Κοινού, απένειμε συνολικά πέντε βραβεία: το Βραβείο Κοινού «Peter Wintonick» σε διεθνή ταινία άνω των 50΄ στο «Αμερικανός γιατρός» της Πο Σι Τενγκ, το Βραβείο Κοινού σε ταινία κάτω των 50΄ στο «Πλατεία Αοράτων» του Θεόδωρου Σελέκου, το Βραβείο Κοινού σε ελληνική ταινία άνω των 50΄ «Κάτω από την επιφάνεια» του Βασίλη Μπαραχάνου, το Βραβείο Κοινού σε ταινία που συμμετέχει σε Διαγνωστικό Τμήμα στο «Όντα με συνείδηση» του Τόνι Τζόουνς και τέλος Βραβείο Κοινού Fischer Platform+ για ελληνική ταινία που προβάλλεται online και πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 28ο ΦΝΘ στο «Μονά κλειδιά» του Παναγιώτη Παπουτσή.

Η απονομή των πρώτων βραβείων του Φεστιβάλ στους «δημιουργούς του αύριο» είχε γίνει την περασμένη Τετάρτη, με την γιορτή της Αγοράς που και φέτος ολοκλήρωσε τις δράσεις της με μεγάλη επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ