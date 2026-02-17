Θεσσαλονίκη: Με 57 ελληνικά ντοκιμαντέρ το πρόγραμμα του 28ου ΦΝΘ – Διεκδικούν σημαντικά βραβεία

Πενήντα επτά μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα «πρωταγωνιστούν» στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου και θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα, Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward, καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+, αλλά και στις Ειδικές Προβολές.

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Το Φεστιβάλ στηρίζει για μία ακόμα χρονιά δείχνει την έμπρακτη στήριξή του στην ελληνική δημιουργία, καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του. Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.

Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη, η αξιοποίηση του αρχείου ως εργαλείου αναστοχασμού, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου διοργανώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Τη γνωμοδοτική επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών συγκρότησαν η κινηματογραφίστρια Άννα Αντωνοπούλου, ο παραγωγός Λεωνίδας Κωνστανταράκος και ο σκηνοθέτης Στρατής Χατζηελενούδας.

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Στο μεταξύ, φέτος, στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θεσμοθετείται ένα νέο βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ύψους 5.000 ευρώ. Καθώς οι πόλεις είναι ο γεωμετρικός τόπος στον οποίο συναντιούνται οι ζωές και τα όνειρα των ανθρώπων που τις κατοικούν, η θεματική ενότητα των ελληνικών ταινιών του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα μπορούν να είναι υποψήφιες για το βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ονομάζεται «Ιστορίες πόλης» (City stories) και οι ταινίες που περιλαμβάνει διαπραγματεύονται θέματα ή αφηγούνται ιστορίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες πόλεις και την καθημερινή ζωή σ’ αυτές.