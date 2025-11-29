MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ

Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Sir Tom Stoppard σε ηλικία 88 ετών

|
THESTIVAL TEAM

Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

“Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες “Βραζιλία” και “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”. Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιώργος Μουκίδης για τον πρώτο AI τραγουδιστή: “Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να το σχολιάσουμε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

MEDIA NEWS 43 λεπτά πριν

Βάνα Πεφάνη: Κάναμε 70% και 80% τηλεθέαση, νούμερα που δεν παίζουν καθόλου αυτή τη στιγμή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στο κέντρο της πόλης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γάζα: Οι αρχές κατηγορούν τον στρατό του Ισραήλ ότι σκότωσε δύο παιδιά – “Πήγαν να μαζέψουν ξύλα, δεν είχαν βόμβες”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στάσεις εργασίας και σήμερα από διανομείς της efood