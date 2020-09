Οι ταινίες που πρέπει να δείτε τον Σεπτέμβρη στο Netflix

Η άφιξη του Σεπτέμβρη δηλώνει το τέλος του καλοκαιριού κι αυτό μπορεί να σου φέρει μια κάποια μελαγχολία. Ένας τρόπος για να την νικήσεις είναι σίγουρα οι ταινίες. Το Netflix έχει φροντίσει να ανανεώσει τη λίστα με τις επιλογές του και παρακάτω σου προτείνονται 9 νέες προσθήκες που αξίζει να δεις αυτό τον μήνα.

Ανάμεσά τους θα βρεις μια δραματική ταινία με πρωταγωνιστές τους Tom Holland και Robert Pattinson, ένα θρίλερ με την Toni Collette, μια ρομαντική κομεντί με την Rachael Leigh Cook κι ένα sequel του 2017.

The Match

Ένας αγώνας ποδοσφαίρου σ’ ένα χωμάτινο γήπεδο στα προάστια της Ρώμης θα κρίνει τη ζωή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, του προπονητή του και του ιδιοκτήτη της ομάδας.

Freaks — You’re One of Us

Με τη βοήθεια ενός μυστηριώδους αστέγου, μια ταπεινή μαγείρισσα ανακαλύπτει τις υπερδυνάμεις της -και μια αδερφή ψυχή- ξεσκεπάζοντας μια δυσάρεστη, μεγάλη συνωμοσία.

Love, Guaranteed

Το φλερτ φουντώνει όταν μια δικηγόρος αναλαμβάνει έναν ωραίο πελάτη, ο οποίος θέλει να μηνύσει μια σελίδα γνωριμιών που υπόσχεται στους χρήστες ότι θα βρουν τον έρωτα.

I’m Thinking of Ending Things

Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όταν μια γυναίκα που έχει αμφιβολίες για το νέο της αγόρι πηγαίνει μαζί του να γνωρίσει τους γονείς του στο απομακρυσμένο αγρόκτημά τους.

So Much Love to Give

Ο Φερνάντο είναι οικογενειάρχης, αφοσιωμένος εξίσου και στις δύο οικογένειές του. Αλλά μια αναποδιά τις φέρνει αντιμέτωπες.

Cuties

Η 11χρονη Αμί πάει κόντρα στις συντηρητικές συνήθειες της οικογένειάς της, όταν γοητεύεται από μια ομάδα χορευτών με προοδευτικές απόψεις.

The Babysitter: Killer Queen

Δύο χρόνια από τότε που γλίτωσε από μια σατανική, αιματηρή αίρεση, ο Κόουλ ζει έναν νέο εφιάλτη: το λύκειο. Οι δαίμονες του παρελθόντος κάνουν και πάλι τη ζωή του κόλαση.

The Devil All the Time

Μοχθηροί χαρακτήρες πλαισιώνουν έναν νεαρό άντρα, αποφασισμένο να προστατεύει όσους αγαπά σε ένα μεταπολεμικό επαρχιακό φόντο όπου κυριαρχεί η διαφθορά και η βιαιότητα.

The Paramedic

Αδυνατώντας ν’ αντιμετωπίσει τη νέα του πραγματικότητα στην αναπηρική καρέκλα, ο Άνχελ παθαίνει εμμονή με τη γυναίκα που τον άφησε και βάζει μπροστά ένα σχέδιο εκδίκησης.

