Οι παράλληλες εκδηλώσεις του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 σε φυσικούς χώρους και online. Στο 66ο ΦΚΘ θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις:

Κεντρική έκθεση «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)»

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου-Κυριακή 16 Νοεμβρίου

MOMus–Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Είσοδος ελεύθερη

H θεματική του plot twist ως ανατροπής προκύπτει από τον οργανικό διάλογο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την κεντρική θεματική της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του MOMus όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9, σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου. Η εικαστική εκφορά του διαλόγου αυτού αποτυπώνεται στην έκθεση Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή) / Plot Twist (the science fiction change), η οποία αποτελεί προλογικό τμήμα της Μπιενάλε 9 και μέρος της 66ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, και υλοποιείται με έργα του Μπεν Ρίβερς, της ομάδας Errands, του Κώστα Σφήκα και τη φροντίδα της επιμελήτριας Νάντιας Αργυροπούλου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ορέστη Ανδρεαδάκη. Με τον αμφίσημα κρυπτικό τίτλο όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9, η 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης επιχειρεί να συνδέσει τη ζωή και την τέχνη με τρόπους απρόσμενους, με χιούμορ και επινοητικότητα, με μη διδακτικό αλλά εναλλακτικά παιδαγωγικό και μαχητικά ευφρόσυνο τρόπο, με σημεία αιχμής όσα κρίνουν το παρόν και διαμορφώνουν ήδη το μέλλον, με προσανατολισμό έναν κόσμο πολλών

κόσμων.

Διάρκεια: 31 Οκτωβρίου-16 Νοεμβρίου

Εγκαίνια: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Ωράριο λειτουργίας:

31 Οκτωβρίου–9 Νοεμβρίου // Καθημερινά: 10:00–22:00

10–16 Νοεμβρίου // Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00-18:00 & Πέμπτη: 10:00–20:00

Εναρκτήρια Γιορτή 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου // ΔΕΘ-HELEXPO, Περίπτερα 2 & 3 // 19:30

Είσοδος ελεύθερη

Η 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με τίτλο όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου, γιορτάζει την έναρξή της με εκδηλώσεις, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, ζωντανή μουσική, DJ sets και live από τη Vassilina, την Bipolia, και τους The Callas with The Callasettes, από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Μια βραδιά δημόσιων εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών συνευρέσεων-νύξεων για όσα εκτυλιχθούν στην πολύτροπη πορεία της Μπιενάλε 9 ως τον Ιούλιο του 2026.

Πρόγραμμα:

19:30-22:00

Εργαστήριο σπορο-βομβών, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία.

Εργαστήριο μεταξοτυπίας Momus sacculos in MOMo non imprimet: Το Mephisto Me Studio «ταγκάρει» μαζί σας τις πάνινες τσάντες σας.

19:30-01:30

Προβολές ταινιών Moving in Riot: ένα αποκλίνον μείγμα εννέα προβολών ταινιών σε λούπα μέσα σε άδειους χώρους.

19:30-22:00

VELVET BUS goes Salonica Biennale

Μέρος 1

DJ performance του ντουέτου Τούμπα – Χαριλάου (Μαρίνα Βελησιώτη – Ξένια Καλπακτσόγλου), Vassilina live, Bipolia live

22:00-23:00

«ΔΕΘ’ ΑΡΘΩ»: η ομάδα χορού Αερίτες σε μια χορευτική περιπλάνηση στο σφαλερό και στο πιθανό

Μέρος 2

23:00-24:00

The Callas with The Callasettes live

24:00-01:30

DJ set Yavash

Drinking Brecht: ΧR διαδραστική εγκατάσταση

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου-Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Δυτικό Φυλάκιο Εισόδου-Πύλη 1 (Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Είσοδος ελεύθερη

Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος ταινιών επαυξημένης πραγματικότητας Immersive – All Around Cinema του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται εκτός συναγωνισμού και για τις ημέρες της διοργάνωσης υπό μορφήν εγκατάστασης το έργο Drinking Brecht: An Automated Laboratory Performance. Το έργο αποτίει φόρο τιμής στο «επιστημονικό θέατρο» του Μπρεχτ, το οποίο προσπαθούσε να πυροδοτήσει την επανάσταση. Μέσα από μια βιωματική εμπειρία, σας προσκαλούμε να «πιείτε τον Μπρεχτ» σε αυτό το καινοτόμο, διαδραστικό ντοκιμαντέρ της πολυμεσικής καλλιτέχνιδας Sister Sylvester, που χρησιμοποιεί τη μικροβιολογία και τη γενετική για να συγχωνεύσει το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια: 50΄

MASTERCLASSES

Casting στην Εποχή της Τεχνολογίας. Ανακαλύπτοντας την Ψυχή μιας Ιστορίας

Τάνια Γκρούνβαλντ (casting director), Ίνγκβιλ Κόλσετ Χόγκα (casting director), Λουσίντα Σάισον (casting director), & Ντάβιντ Τσίτσλσπεργκερ (Filmmakers Europe)

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Διακοσάββας

Σάββατο 1 Νοεμβρίου // 11:00-12:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Το casting διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του χαρακτήρα και της ταυτότητας μιας ταινίας. Είναι το σημείο όπου οι επιλογές γύρω από την παρουσία, την ερμηνεία και τη χημεία διαμορφώνουν τη σύνδεση του κοινού με την ιστορία. Όπως κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας, έτσι και η δουλειά των casting directors επαναπροσδιορίζεται από τις νέες τεχνολογίες, από τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων μέχρι τα αναδυόμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, παρότι οι μέθοδοι εξελίσσονται, η καρδιά του casting παραμένει η ίδια: μια ανθρώπινη τέχνη που βασίζεται στη διορατικότητα, τη διαίσθηση και τη συνεργασία. Αυτή η συζήτηση, με μέλη του International Casting Directors Association, θα εξετάσει πώς αλλάζει το επάγγελμα του casting director και πώς μπορούν να διατηρηθούν οι βασικές του αξίες στο μέλλον.

Ντύνοντας την Ιστορία: Η Τέχνη της Ενδυματολογίας

Κάθριν Τζορτζ

Συντονίζει η θεωρητικός του κινηματογράφου Γκέλυ Μαδεμλή

Σάββατο 1 Νοεμβρίου // 13:00-14:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Η ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ μοιράζεται τη διαδρομή της από τη μόδα στον κινηματογράφο, εξερευνώντας πώς τα κοστούμια λειτουργούν ως μορφή αφήγησης. Αντλώντας υλικό από έργα διαφορετικών ειδών, θα μιλήσει για τη δημιουργική διαδικασία –από την έρευνα και τη συνεργασία έως τον σχεδιασμό και την παραγωγή– δείχνοντας πώς τα κοστούμια μετατρέπονται σε ζωτικά εργαλεία αφήγησης. Με παρασκηνιακές ματιές και εικόνες, η Τζορτζ αναλογίζεται τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με τους Τζιμ Τζάρμους, Μπονγκ Τζουν Χο και Λιν Ράμσεϊ, αποκαλύπτοντας πώς ο σχεδιασμός κοστουμιών διαμορφώνει χαρακτήρες, ατμόσφαιρες και δίνει ζωή στις προσωπικότητες επί της οθόνης για το κοινό.

AGORA Series Masterclass: «Από τη Σελίδα στην Οθόνη: Ο Σαβέριο Κοστάντσο για τη Δημιουργία της Σειράς Η υπέροχη φίλη μου»

Σαβέριο Κοστάντσο

Συντονίζει η κριτικός κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου

Κυριακή 2 Νοεμβρίου // 11:00-12:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Ο διακεκριμένος Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Σαβέριο Κοστάντσο δίνει ένα διεξοδικό masterclass, αναλύοντας τη δημιουργική διαδικασία που βίωσε ως σκηνοθέτης, δημιουργός και showrunner της σειράς Η υπέροχη φίλη μου, της διεθνώς αναγνωρισμένης μεταφοράς του ομώνυμου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε από το HBO και το Rai. Ο Κοστάντσο θα συζητήσει τις καλλιτεχνικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη μεταφορά ενός πλούσια δομημένου λογοτεχνικού κόσμου στη μικρή οθόνη, καθώς και τη δημιουργία μιας συναρπαστικής τηλεοπτικής αφήγησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με συντονίστρια την Πόλυ Λυκούργου, θα διεξαχθεί μια διορατική συζήτηση για την προσέγγιση του δημιουργού στη διασκευή λογοτεχνικών έργων, τη συνεργασία και την αφήγηση ιστοριών σε επική κλίμακα.

Από τη Σκηνή στην Οθόνη

Ιζαμπέλ Ιπέρ

Συντονίζει η συγγραφέας και ποιήτρια Έρση Σωτηροπούλου

Τρίτη 4 Νοεμβρίου // 10:00-11:30 // Τζον Κασσαβέτης

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα γαλλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Η πολυβραβευμένη σταρ του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά, με την εξίσου εντυπωσιακή καριέρα σε θέατρο και κινηματογράφο, θα μοιραστεί μαζί μας τις ανεκτίμητες εμπειρίες της. Στη συζήτηση θα διερευνηθούν οι διαφορές και ομοιότητες στην ερμηνευτική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο τέχνες, από την ένταση και την εκφραστικότητα της θεατρικής σκηνής μέχρι την προσήλωση στη λεπτομέρεια και την οικειότητα της κινηματογραφικής κάμερας. Η Ιζαμπέλ Ιπέρ θα παρουσιάσει μια σειρά από πρακτικά παραδείγματα και τεχνικές, προσφέροντάς μας τη δική της μοναδική ματιά στην ανάπτυξη της υποκριτικής δεινότητας στην καθεμία από τις δύο τέχνες.

Movie Stunts – Εισαγωγή στον Συναρπαστικό Κόσμο των Κινηματογραφικών Σκηνών Δράσης

Σωτήρης Κρανιώτης & Κρις Ραντάνοφ (Stunt Project)

Συντονίζει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Νάκος

Τρίτη 4 Νοεμβρίου // 12:00-13:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Ένα εξειδικευμένο masterclass με αντικείμενο τα stunts στον κινηματογράφο προσφέρει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες/ουσες/α να εμβαθύνουν στην τεχνική και καλλιτεχνική διάσταση της κινηματογραφικής δράσης. Ο Σωτήρης Κρανιώτης και ο Κρις Ραντάνοφ από την ομάδα STUNT PROJECT – έμπειροι επαγγελματίες με πείρα πάνω από 15 χρόνια στον χώρο, παρουσιάζουν μεθόδους σχεδιασμού, εκτέλεσης και συντονισμού επικίνδυνων σκηνών, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, τη ρεαλιστικότητα και την ασφάλεια. Μέσα από θεωρητική ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα, το κοινό αποκτά ουσιαστική γνώση για τον τρόπο με τον οποίο οι σκηνές δράσης συμβάλλουν στη δραματουργία και την κινηματογραφική αφήγηση. Το masterclass απευθύνεται σε φοιτητ@, δημιουργούς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου.

Η Συνεργατική Τέχνη

Φρέντρικ Ελμς

Συντονίζει ο διευθυντής φωτογραφίας Σίμος Σαρκετζής (GSC)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου // 11:00-12:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Η «Συνεργατική Τέχνη» αντανακλά την προσωπική προσέγγιση του διάσημου διευθυντή φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς στη δημιουργία αφηγηματικών ταινιών. Η έμφαση δίνεται αρχικά στην ανάπτυξη μιας αισθητικής σε συνεργασία με τον/τη σκηνοθέτη/τρια, και στη συνέχεια στην αναζήτηση των τεχνικών λύσεων που θα του επιτρέψουν να την υλοποιήσει μέσα από τη διεύθυνση φωτογραφίας. Στη διάρκεια του masterclass, θα παρουσιάσει αποσπάσματα ταινιών που έχει φωτογραφίσει σε συνεργασία με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως τους Ντέιβιντ Λιντς, Τζιμ Τζάρμους, Ανγκ Λι κ.ά., ενώ παράλληλα θα συζητήσει τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν ώστε να μεταφερθούν οι ιδέες τους στη μεγάλη οθόνη.

Παρά την Δόξαν

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου // 11:00-12:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Μια συζήτηση σχετικά με την προαιώνια γοητεία και την ακαταμάχητη δύναμη του plot twist, της ανατροπής, δηλαδή, της προσδοκίας στη δραματική -και όχι μόνον- αφήγηση.

Ο Σκηνοθέτης στον Ρόλο της Μαμής

Γιώργος Τσεμπερόπουλος

Συντονίζει η Υπεύθυνη του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Ελένη Ανδρουτσοπούλου

Σάββατο 8 Νοεμβρίου // 11:00-12:30 // Παύλος Ζάννας

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Ενσαρκώνω ή υποδύομαι; Δίνω σώμα και ζωή σ’ ένα ρόλο ή προσποιούμαι ότι είμαι ένα άλλο πρόσωπο; Με μια φιλμογραφία εστιασμένη στους χαρακτήρες, τους ήρωες και τις ηρωίδες, άρα και τους/τις ηθοποιούς και μη που αναλαμβάνουν τους ρόλους, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα του 66ου ΦΚΘ, συζητά για το πώς εκμαιεύει τις ερμηνείες που χρειάζεται και που θαυμάζει και πώς κι ο ίδιος ενσαρκώνει τις προσωπικότητες των σεναρίων του, προκειμένου, μαζί με τους/τις ηθοποιούς του, να γίνουν μια άτρωτη ομάδα. Ο σκηνοθέτης θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα παραδείγματα από την πορεία του και θα συνομιλήσει με το κοινό.

KΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Άντε Γεια (1991) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου

Τρίτη 4 Νοεμβρίου // 19:00 // Παύλος Ζάννας

Είσοδος ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου

Μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου θα προβληθεί με όρους καθολικής προσβασιμότητας, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ στο έργο του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο Βασίλη Αλεξάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Γιοβάννας, διαδραματίζεται στην Αθήνα της δεκαετίας του ’90. Η μάνα, η κόρη και μια άλλη γυναίκα, ερωτευμένες με το ίδιο αγόρι. Το αγόρι ερωτευμένο με την επιτυχία. Θέλει να γίνει διάσημος και να βγάλει λεφτά. Όλοι έχουν δίκιο. Αυτό όμως που μας τυραννάει είναι ο έρωτας που περνάει και χάνεται.

Υπάρχω (2024) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου // 19:30 // Σταύρος Τορνές

Είσοδος ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου

Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των τελευταίων ετών στο ελληνικό box office, θα προβληθεί με όρους καθολικής προσβασιμότητας, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ στο έργο του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Η πιο πρόσφατη ταινία του σημαντικού δημιουργού, σε σενάριο Κατερίνας Μπέη, αφηγείται τη συγκινητική ιστορία του Στέλιου Καζαντζίδη. Από το ξεκίνημά του ως παιδιού οικογένειας προσφύγων του Πόντου, ως τη λατρεία που γνώρισε χάρη στο τεράστιο ταλέντο του στο λαϊκό τραγούδι και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βραβείο Semiramis Καλύτερου Casting 2025

Σάββατο 1 Νοεμβρίου // 18:00 // Τώνια Μαρκετάκη

Είσοδος με έκδοση εισιτηρίου

Η ICDA θα απονείμει το Βραβείο Semiramis Καλύτερου Casting στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ και τη διεθνούς φήμης πλατφόρμα casting, Spotlight, με έδρα το Λονδίνο, έναν από τους πιο μακροχρόνιους και πολύτιμους συνεργάτες της. Το τιμητικό αυτό βραβείο αναγνωρίζει τη σπουδαία συνεισφορά των casting directors και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μιας ταινίας, των ερμηνειών και της σχέσης του κοινού με την αφήγηση. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας Ένα πράγμα με φτερά του Ντίλαν Σάουθερν.

Τιμητική Βράβευση Ελλήνων Ηθοποιών

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου // 18:30 // Παύλος Ζάννας

Είσοδος ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, τιμά φέτος για την προσφορά τους στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960. Σπουδαίοι ηθοποιοί θα παρευρεθούν στην ειδική αυτή εκδήλωση, ενώ θα προβληθεί ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα με αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές, στο οποίο πολλοί από αυτούς μοιράζονται με το κοινό αναμνήσεις και ιστορίες. Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου, και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους πολυαγαπημένους αστέρες για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής. Η μεγάλη αυτή γιορτή ενδυναμώνει τη σταθερή συνεργασία του Φεστιβάλ με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

Απονομή Τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου // 20:00 // Ολύμπιον

Είσοδος με έκδοση εισιτηρίου

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά τον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο δημιουργός θα βραβευτεί με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, πριν από την προβολή της ταινίας Ο Εχθρός Mου. Στον πυρήνα του φιλμικού σύμπαντος του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, κρύβονται τα πάθη και οι επιθυμίες των ανθρώπων μέσα στις πολύπλοκες μεγαλουπόλεις τού σήμερα και σε μια Ελλάδα που μεταβάλλεται ραγδαία. Η απονομή πλαισιώνει το μεγάλο αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη.

Χρυσόστομος Σταμούλης: Ένας σινεφίλ θεολόγος στο σκοτάδι της κινηματογραφικής αίθουσας

Σάββατο 8 Νοεμβρίου // 13:00 // Αποθήκη Γ

Είσοδος ελεύθερη

Τρεις μήνες μετά την απώλειά του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Παράλλαξη τιμούν τον Χρυσόστομο Σταμούλη – ακαδημαϊκό Θεολόγο, μουσικό, ανθρωπιστή και σινεφίλ. Τον στοχαστή που είδε στο σκοτάδι της αίθουσας όχι απλώς μια σκηνή προβολής, αλλά τόπο αποκάλυψης, συνάντησης και αγάπης. Ο θεολόγος του φωτός και της ετερότητας συναντιέται ξανά με το βλέμμα του θεατή μέσα από τα λόγια συνομιλητών που θα φωτίσουν το πέρασμά του, ανάμεσα σε κινηματογραφικά πλάνα και θεολογικά θραύσματα, αναζητώντας το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου που δίδαξε ότι το φως πάντα κρύβεται μέσα στο σκοτάδι. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Τούλας.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πάρτι Έναρξης – Σκιαδαρέσες Live

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου // 22:00 // Αποθήκη Γ

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας

Η επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης γίνεται με ένα εκρηκτικό live, από αυτά που ξέρουν να στήνουν με μοναδικό τρόπο οι δίδυμες Όλγα και Νίκη, ή αλλιώς οι Σκιαδαρέσες. Τραγουδοποιοί αλλά και ηθοποιοί, με στίχους που αποτυπώνουν γλαφυρά και ακατέργαστα μια ολόκληρη γενιά, έγιναν γρήγορα viral στο διαδίκτυο χάρη στην αμεσότητά τους, και πλέον γεμίζουν κάθε συναυλιακό χώρο με την ορμή, το χιούμορ και το ταλέντο τους. Ή, όπως λένε οι ίδιες: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι Σκιαδαρέσες. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτή ήταν μια σύντομη βερσιόν της ιστορίας, αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη την ιστορία, ελάτε στο λάιβ μας». «Μια φορά κι έναν καιρό»… ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Φάνης Ζαχόπουλος, Χάρης Παρασκευάς, Αλέξης Στενάκης / Η μεταγλώττιση έγινε στο στούντιο Praxis / Επιμέλεια: Κώστας Χαϊκάλης

Κωστής Μαραβέγιας Live – Powered by ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn

Κυριακή 2 Νοεμβρίου // 21:00 // Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή του ιστορικού Eightball με ένα ανανεωμένο live set, φτιαγμένο ειδικά για την ενέργεια του χώρου και το κοινό του Φεστιβάλ. Με ακορντεόν, κιθάρα και πλήκτρα, συναντά τα κρουστά και τις congas του Ντέμιαν Γκόμεζ, τις ηλεκτρικές, με oriental vibe κιθάρες του Άγγελου Αγγελίδη, και τα κουμπιά, τα εφέ και τον ήχο του Νίκου Αγγλούπα. Ένα non-stop groove, ένα beat box χωρίς ανάσα – από cumbia μέχρι πειραγμένο ικαριώτικο, με τραγούδια που ξέρουμε, αγαπάμε και δεν μπορούμε να μη χορέψουμε.

Επιπλέον, με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, μέλους της Allwyn, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η ειδική προβολή της ταινίας Grand Prix (1966) του Τζον Φρανκενχάιμερ, στις 20:30, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη. Είσοδος ελεύθερη με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου.

Συναυλία Ταν Ντουν

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου // 20:30 // Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1

Είσοδος με αγορά εισιτηρίου

Ο παγκοσμίου βεληνεκούς κινεζικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Ταν Ντουν, αποτελεί κορυφαία φυσιογνωμία στον χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής, έχοντας κερδίσει Όσκαρ και Γκράμι για τη μουσική της ταινίας Τίγρης και Δράκος (Crouching Tiger, Hidden Dragon), ενώ έχει λάβει πλήθος άλλων περιώνυμων βραβείων. Το δημιουργικό και άκρως εντυπωσιακό του ρεπερτόριο περιλαμβάνει όπερες, ορχηστρικά έργα, μουσική δωματίου και κινηματογραφική μουσική, μεταξύ άλλων, και έχει παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο από τις σπουδαιότερες ορχήστρες με μεγάλη επιτυχία. Οι συνθέσεις του ενσωματώνουν συχνά οπτικοακουστικά στοιχεία, όπως θα συμβεί και στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στο κοινό.

Διοργάνωση: Thessaloniki State Symphony Orchestra – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΝΤΡΑΝ Ραπ & Σινεμά

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου // 19:00 // Εκθεσιακός χώρος Ύψιλον

Είσοδος ελεύθερη

Το ΚΑΝΤΡΑΝ παρουσιάζει το πρώτο τεύχος του, μέσα από μια ζωγραφική εγκατάσταση, εμπνευσμένη από το σύμπαν επτά διαφορετικών διαδρομών. Ένα βιβλίο 176 σελίδων για το ραπ και το σινεμά, με συζητήσεις, illustrations, φωτογραφίες και αδημοσίευτο υλικό. Ένα εγχείρημα το οποίο μοιάζει περισσότερο με ζωντανή ανάμνηση που ο σκηνοθέτης Δημήτρης Γιώτης, ο εικαστικός Βασίλης Γεωργούλας και ο παραγωγός Χρίστος Χαράκογλου αποτύπωσαν στο χαρτί. Επτά βόλτες με το αμάξι, επτά συζητήσεις. Στην πρώτη έκδοση συμμετέχουν οι: ΛΕΞ, Melow, Saske, Θοδωρής Σελέκος, Jones, Τάσος Χατζής και Εθισμός. Θα ακολουθήσει πάρτι με μουσικές επιλογές από τους Melow και Sativa, ενώ το Σάββατο 1 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί με τους Baby Jones και Bellas. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Graphic Novel ΘΒ – Η γαλέρα της ζωής μου!

Κυριακή 2 Νοεμβρίου // 18:00 // Πράσινο Δωμάτιο

Είσοδος ελεύθερη

Ο Θανάσης Βέγγος επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον –τον κινηματογράφο– για την παρουσίαση της αποκαλυπτικής βιογραφίας του σε μορφή κόμικς με τίτλο ΘΒ – Η γαλέρα της ζωής μου! (εκδόσεις Μικρός Ήρως). Η βιβλιοπαρουσίαση θα συνοδευτεί από την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες του Θανάση Βέγγου σε συμπαραγωγή της Φίνος Φιλμ και της Παπανδρέου Εκμετάλλευση Ταινιών.

Ομιλητές-Ομιλήτριες: Μίκα Αγραφιώτου (δημοσιογράφος), Σπύρος Δερβενιώτης (σκιτσογράφος), Ισαβέλλα Μαυράκη (σκηνοθέτης-σεναριογράφος), Θανάσης Πέτρου (σκιτσογράφος).

Έμφυλα Πρότυπα στον Κινηματογράφο του Παντελή Βούλγαρη

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου // 18:00 // Πράσινο Δωμάτιο

Είσοδος ελεύθερη

Το βιβλίο του κριτικού κινηματογράφου Γιάννη Γκροσδάνη (Εκδόσεις Αιγόκερως) αποτελεί μια διεισδυτική μελέτη πάνω στις αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο, μέσα από το έργο του Παντελή Βούλγαρη – ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Εστιάζοντας σε πέντε εμβληματικές ταινίες (Το προξενιό της Άννας, Τα πέτρινα χρόνια, Ήσυχες μέρες του Αυγούστου, Νύφες, Μικρά Αγγλία), η συζήτηση θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογραφικός λόγος αντανακλά και διαμορφώνει τις κοινωνικές αντιλήψεις για το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Ομιλητές-Ομιλήτριες: Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Γκροσδάνης, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου, Εύη Καρκίτη, δημοσιογράφος και συγγραφέας, Αγγελική Μυλωνάκη, Δρ κινηματογραφικών Σπουδών, ιστορικός κινηματογράφου και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, και Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός. Συντονίζει ο εκδότης Γιάννης Σολδάτος.

Σινεμά με άλλου βλέμμα

Σάββατο 8 Νοεμβρίου // 12:00 // Πράσινο Δωμάτιο

Το βιβλίο, που βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της Ευαγγελίας Λιάκου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεανικό Πλάνο, εστιάζει στις τεχνικές ακουστικής περιγραφής για την προσβασιμότητα ατόμων με δυσκολίες όρασης. Η εκτενής έρευνα που εκπόνησε η συγγραφέας περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της ακουστικής περιγραφής κατά την πρακτική της εφαρμογή. Εκτός, όμως, απ’ την επιστημονική διάστασή του και τη χρησιμότητά του για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής μετάφρασης, το βιβλίο προέκυψε και από την ανάγκη επίτευξης ισότητας μεταξύ των μελών της κοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης, μεταξύ των οποίων είναι η πρόσβαση στην παιδεία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Ομιλητές-Ομιλήτριες: Ευαγγελία Λιάκου, συγγραφέας του βιβλίου, Μαρία Τσίγκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Μετάφρασης, Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κατερίνα Ζαμπέλη, Μεταφράστρια, Διευθύντρια Μεταφραστικού / Υποτιτλιστικού Τμήματος του Νεανικού Πλάνου. Συντονίζει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Σπύρου, πρόεδρος του Νεανικού Πλάνου.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Οι κινηματογραφιστές φωτίζουν το ελληνικό σινεμά – Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου // 10:30 // Τζον Κασσαβέτης

Είσοδος ελεύθερη

Η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC) συνεχίζει τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φέρνοντας στο προσκήνιο τους διευθυντές φωτογραφίας που πρωταγωνιστούν στις ελληνικές ταινίες της 66ης διοργάνωσης.

Ομιλητές-Ομιλήτριες: Κλαούντιο Μπολιβάρ, Γώργος Καρβέλας, Γιώργος Κουτσαλιάρης, Θάνος Λυμπερόπουλος, Χριστίνα Μουμούρη, Αρσινόη Πηλού, Στέλιος Πίσσας, Σίμος Σαρκετζής. Τη συζήτηση συντονίζει ο κριτικός κινηματογράφου Μανώλης Κρανάκης. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Προβολές ταινιών από το τμήμα NextGen

Τρίτη 4 Νοεμβρίου // Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου // Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» & Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, παρουσιάζει ταινίες του εκπαιδευτικού προγράμματος NextGen για τα σχολεία της περιοχής.

ΠΑΡΤΙ

Πάρτι Εθελοντών

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου // 22:00 // Τζέλα Δέλτα (Σπανδώνη 5)

Πάρτι ΑΓΟΡΑ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου // 22:00 // The Residents (Στρατηγού Καλλάρη 4)

Πάρτι Ελληνικού Προγράμματος

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου // 22:00 // Bord de l’eau (Εγνατίας 45)

Greece Goes Modern δεν είναι μόνο ο εμβληματικός δίσκος του Μίμη Πλέσσα, αλλά και το project που εμπνεύστηκαν ο Ανδρέας Μητρέλης (Veego Records) και ο Χρήστος Σωτηρόπουλος (Mono Record Store) για τα κοινά τους DJ sets. Ένα project που, εκτός από διασκεδαστικό, είναι και διδακτικό, αλλά και νοσταλγικό. Οι δύο DJs διαλέγουν ποιοτική ελληνική μουσική από όλες τις δεκαετίες, με κοινό παρονομαστή την pop αισθητική. Από τη Μαρινέλλα και την Αλέκα Κανελίδου, τον Μιχάλη Ρακιντζή και τον Pan Pan, τους Olympians και τους Ριφιφί, τους Κόρε Ύδρο και τον Βλάσση Μπονάτσο, μέχρι την Ελένη Δήμου και τη Nalyssa Green. Από τα κλασικά ελληνικά shake του ’60, στα «απενοχοποιημένα» hits των ’80s, το ροκ των ’90s, μέχρι τη σύγχρονη ελληνική pop και rap. Το Greece Goes Modern υπόσχεται να σας κάνει να χορέψετε και να σας ταξιδέψει στα παιδικά σας χρόνια μέσα από ένα timeline της μοντέρνας ελληνικής μουσικής όλων των δεκαετιών.

Πάρτι Διεθνούς Προγράμματος

Σάββατο 8 Νοεμβρίου // 22:00 // Arcade (Βηλαρά 2)

Πάρτι Λήξης

Κυριακή 9 Νοεμβρίου // 22:00 // Ypsilon (Εδέσσης 5)

Street Outdoors Soundsystem DJ set